Фабио Ди Джанантонио поведе с нов рекорд под прожекторите в Катар

Победителят в Гран При на Катар в MotoGP от 2023 година Фабио Ди Джанантонио оглави класирането в края на петъчните тренировки преди тазгодишното издание на надпреварата, поставяйки нов рекорд на „Лусайл“.

В края на официална тренировъчна сесия под прожекторите на катарското трасе, пилотът на VR46 Дукати завъртя обиколка за 1:50.406, с което подобри с 0.093 секунди постижението, с което Марк Маркес спечели полпозишъна в Катар миналия април. По ирония на съдбата именно състезателят с №93 зае втората позиция с изоставане от 0.142.

THE SPEED IS BACK! @FabioDiggia49 with a new all-time lap record! 💪 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Jsi54IYBaE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Тройката оформи Марко Бедзеки от Априлия, който завърши на 0.260 зад Ди Джанантонио. Франческо Баная записа един от най-силните си петъци за сезона, давайки четвърто време с пасив от 0.386, а зад него петицата допълни Раул Фернандес. В топ 10 в края на 60-минутната подготвителна сесия влязоха още Енеа Бастианини, Хорхе Мартин, Йоан Зарко, Ай Огура и Брад Биндър, които се класираха директно за втората фаза на квалификацията.

Първи извън нея остана Фермин Алдегер, който изостана с 0.038 от Биндър и ще трябва да минава през първата част на битката за полпозишъна в утрешния ден. В нея компания на пилота на Грезини Дукати ще правят Франко Морбидели, Лука Марини, Педро Акоста, Маверик Винялес, Икер Лекуона, Диого Морейра и Джейк Диксън. За Акоста това ще е едва трето участие в откриващите 15 минути на квалификацията от началото на сезона и първо такова от Гран При на Италия в края на май насам.

Tough day at the office for the Shark 😔 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Gzg8dFlTAz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

След като в по-ранната първа свободна тренировка имаше две падания, във вечерната сесия нямаше нито една катастрофа. Единственият по-значим инцидент дойде в средата на тренировката, когато веригата на мотора на Маркес падна малко преди последния завой и световният шампион трябваше да добута машината си до гаража на Дукати.

The chain is gone ⛓️😱 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/TUtFA40Flw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Уикендът за Гран При на Катар, 20-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 13:00 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 13:40 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages