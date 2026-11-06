Марк Маркес с най-добро време на старта на уикенда в Катар

Марк Маркес започна по възможно най-добрия начин противоречивия уикенд за Гран При на Катар, след като даде най-доброто време в първата свободна тренировка на пистата „Лусайл“ край Доха.

P1 in FP1 ✅ @marcmarquez93 leads the way! 💪 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/zOD9wHmtDF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

В рамките на първите 45 минути за подготовка на катарското трасе испанецът, който в неделя ще може да си гарантира титлата, успя да слезе до 1:52.278. Той постигна този си резултат в заключителния етап на сесията, въпреки че гумите му вече бяха на по 15 обиколки.

Втори с пасив от 0.110 секунди се класира Марко Бедзеки, а тройката с пасив от 0.413 допълни Фабио Ди Джанантонио. Педро Акосто се изкачи на четвъртото място малко преди моторът му да се повреди и той да спре на пистата, а зад него Хорхе Мартин зае петата позиция с изоставане от 0.734.

❌ @37_pedroacosta's FP1 ends prematurely #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/nMRycdjFsR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Мартинатора, който само преди седмица се оттегли от Гран При на Малайзия заради получената в Австралия контузия на дясната китката, завъртя цели 15 обиколки на „Лусайл“. Това само по себе си показа, че испанецът се намира в много по-добро състояние, отколкото в Малайзия, където в нито един момент не можеше да направи повече от два последователни бързи тура.

Straight into 3rd 🦾 @88jorgemartin is looking pretty comfortable out there so far! #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/ax2nNHQyCO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Зад него в десетката влязоха още Франческо Баная, Раул Фернандес, Лука Марини, Франко Морбидели и Йоан Зарко. Както е известно в Гран При на Катар участват само 18 пилоти, след като Ямаха избра да не пътува за Доха заради геополотическата обстановка в Близкия изток.

В рамките на откриващата тренировка в Катар имаше две падания, които додоха още в първите 10 минути на сесията. Първо заместващият Жоан Мир в състава на Хонда Джейк Диксън се озова на земята в 15-ия завой още в първата му летяща обиколка, а малко по-късно и Брад Биндър падна в седмата крива. За щастие и двамата се разминаха без наранявания и се върнаха на пистата с вторите си машини.

A far from ideal start to the session for Joan Mir's replacement, @jakedixonracing 😱 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/q2osJAxZXl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Уикендът за Гран При на Катар, 20-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи днес в 18:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще се проведе под изкуственото осветление на „Лусайл“. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация край Доха.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages