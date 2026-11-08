Победа за Дани Олгадо в Катар, Гонсалес докосва титлата в Moto2

Дани Олгадо спечели своята втора победата за сезона в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Катар, която може да се окаже ключова в спора за титлата в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

DANI HOLGADO WINS IN #Moto2 🏆 AND WHAT A PHOTO FINISH FOR P2 📸 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/LgEiwoWF18 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

На „Лусайл“ за първи път от близо два месеца насам Мануел Гонсалес не само не загуби точки спрямо Исан Гевара, но и увеличи преднината си пред пилота на Прамак. През цялото време Гонсалес се движеше пред своя преследвач в битката за титлата, който дори не стигна до финала, след като двигателят на неговия мотор се повреди по-малко от пет обиколки преди финала.

TROUBLE FOR GUEVARA 😱 IS THAT HIS CHAMPIONSHIP FIGHT OVER? 🤯 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/ZnyVPMc4JA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В същото време Гонсалес пресече финалната линия на шестото място, с което спечели 10 точки. С тях неговият аванс набъбна от 3.5 на 13.5 пункта само два кръга преди края на сезона. Това означава, че състезателят на ИнтактГП ще има реалистична възможност да стане шампион още в следващия старт в Португалия. За Гевара пък това е първо отпадна от миналогодишното издание на Гран При на Япония.

Simply heartbreaking stuff for Izan Guevara 💔 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/WO6yHhGX6C — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В борбата за победата под прожекторите в Катар Олгадо направи много силна втора половина на дистанцията от 18 обиколки, в която изпревари първо съотборника си Давид Алонсо, а след това и Алекс Ескриг, за да стигне до първото място. Стартиралият от полпозишъна Ескриг беше начело в първите 13 тура, но загуби лидерството в началото на 14-та обиколка, точно когато дойдоха и проблемите на Гевара.

Holgado takes the lead from Escrig 🙌 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/oUCEATQk4m — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В самия край Ескриг загуби и второто място от Иван Ортола, като битката между двамата беше решена с фотофиниш. При минаването покрай карирания флаг разликата между тях беше само 0.020 секунди.

A return to the podium for @ivanortola48 for the first time since the #BritishGP 🥈 And what a spectacular way to do so 🤏 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/zRsMiJAZAF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Алонсо завърши четвърти, Дани Муньос оформи челната петица, а в топ 10 влязоха още Гонсалес, Сена Аджиъс, Хосе Антонио Руеда, Филип Салач и Челестино Виети. Алонсо Лопес, Адриан Уертас, Джо Робъртс, Аюму Сасаки и Бари Балтус заеха последните пет позиции в зоната на точките в надпреварата за Гран При на Катар.

В генералното класиране Гонсалес е лидер с актив от 286.5 точки и преднина от 13.5 пред Гевара, а на 53.3 пункта зад лидера е и вторият от Катар Ортола. Неговата преднина пред Олгадо в спора за бронзовия медал в края на сезона е 4.5 точки.

#Moto2 match point coming 🔜 @18manugonzalez will have a title chance in Portugal 🔥 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/BJJ40HIECP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Дуелът за титлата между Гонсалес и Гевара ще се реши на европейска земя, където ще се проведат финалните два кръга за сезона в Moto2. Първият от тях ще бъде на „Портимао“, където между 20 и 22 ноември ще се проведе Гран При на Португалия.

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Снимки: Gettyimages