Арсенал близо до много важен ход за бъдещето

Арсенал е близо до споразумение за нов договор с Деклан Райс, като мениджърът Микел Артета изрази увереност, че английският национал ще обвърже дългосрочното си бъдеще с клуба. Очаква се халфът да получи сериозно увеличение на заплатата, която може да достигне 350 000 паунда седмично. Така той би се изравнил с Букайо Сака като най-високоплатения футболист в състава на лондончани.

„Моето усещане е, че той е много щастлив тук. При всеки разговор, който водя с него, той показва желание да продължи да бъде част от клуба в дългосрочен план. Въпрос на време е да разрешим ситуацията“, заяви Артета преди гостуването на Ливърпул. Настоящият договор на Райс е до лятото на 2028 година, като Арсенал разполага и с опция за удължаването му с още един сезон.

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Английският национал пристигна на „Емиратс“ от Уест Хам през лятото на 2023 година срещу 105 милиона паунда и бързо се превърна в една от основните фигури в състава на Артета. Испанецът отново похвали постоянството му: „Това, което изискваме от него всяка година, е много трудно да бъде поддържано на същото ниво. Той обаче го прави и заслужава голямо признание“.

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Снимки: Gettyimages