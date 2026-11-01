Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

Търпението на Ливърпул към Александър Исак започва да се отплаща, след като шведът, привлечен за рекордните 125 милиона паунда, най-накрая започва да изглежда като най-скъпия нападател в историята на Висшата лига. Прецизно реализираното попадение на Исак при победата на Ливърпул с 2:0 срещу намиращия се в добра форма Брайтън на „Анфийлд“ в предишния кръг означава, че шведът вече има шест гола в последните си шест мача във Висшата лига. Освен това той се разписа в три поредни срещи от първенството за първи път от януари 2025 г., когато отбеляза в осем последователни двубоя за Нюкасъл.

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Също толкова обнадеждаващ за старши треньора Андони Ираола беше начинът, по който Исак и другото скъпоструващо попълнение, привлечено за над 100 милиона паунда – Брадли Баркола, който този път действаше по десния фланг на атакуващото трио – взаимодействаха при попадението. Френският нападател се откъсна от защитата и намери Исак на мястото, където той е най-опасен – в непосредствена близост до вратата, в малкото наказателно поле.

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Точно такава винаги е била визията на Ричард Хюз и Майкъл Едуардс – хората, които доведоха Исак в клуба миналото лято срещу рекордната за британския футбол сума. Те привлякоха и Флориан Виртц срещу подобна внушителна инвестиция, като целта им беше да надградят шампионската титла от предишния сезон чрез сериозни вложения в едно или две звездни попълнения. Този подход се различаваше от стратегията на Арсенал, който предпочиташе да разпредели средствата си между повече футболисти, за да изгради по-широк и устойчив състав.

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След напускането на Едуардс през юли именно Хюз успя да финализира трансфера на Баркола, преди и самият той да си тръгне от „Анфийлд“. Така Ливърпул продължи да залага на политиката си за привличане на по-ниски на ръст, но технически надарени футболисти във време, когато Висшата лига става все по-физически ориентирано първенство. Може би обаче визията на двамата за атаката на Ливърпул след ерата на Мохамед Салах най-накрая започва да се реализира. И никъде това не личи по-ясно, отколкото при Исак.

Първите положителни сигнали за шведския нападател се появиха след обещаващото му представяне за националния отбор на Швеция на световното първенство миналото лято. Последваха още по-впечатляващи изяви в предсезонната подготовка на Ливърпул, а добрата му форма се пренесе и в настоящата кампания. Исак отбеляза първия си гол за новия сезон при домакинското равенство 2:2 срещу Нотингам Форест през август. Това беше първото от общо шестте му попадения в седемте мача, които е изиграл досега във Висшата лига. Така той изостава само с един гол от Ерлинг Холанд, който оглавява голмайсторската класация.

Значението на шведа за отбора се потвърждава и от факта, че 27-годишният нападател се е разписал при всяка от победите на Ливърпул в първенството до момента. В същото време единствено Виктор Муньос сред неговите съотборници има повече от един гол във Висшата лига през настоящия сезон. Ираола обаче не е толкова загрижен за броя на попаденията на скъпоструващия си нападател, колкото за начина, по който той може да помага на отбора да печели чрез пресата си в предни позиции.

„Той е изключително важен футболист за нас“, заяви Ираола пред Sky Sports през септември. „Вероятно изискванията ми към него няма да бъдат свързани с головете. Знам, че когато е здрав и се намира в добра физическа форма, той ще постигне необходимите показатели. Споровете ми с него са по-скоро за други неща – за начина, по който може да помага на отбора във всички игрови ситуации.“

Затова не е случайно, че въпреки отличната му голова серия напоследък старши треньорът на Ливърпул продължи да настоява върху същото в навечерието на домакинството срещу Арсенал в неделния сблъсък от програмата на Висшата лига.

„Мисля, че Алекс усеща доверието на всички“, повтори Ираола през седмицата. „Всички вярват, че ако заема правилните позиции, той ще отбелязва голове. Но аз винаги му казвам, че трябва да ни помага, за да можем ние да му създаваме положения. Мисля, че той разбира тази необходимост. Надявам се да продължи да го прави на същото ниво.“

Подобрението при Исак обаче не се забелязва единствено с просто око. Шведският национал вече се движи много по-свободно по терена след проблемите с контузии през миналия сезон и най-накрая започва да прилича на футболиста, когото Ливърпул смяташе, че привлича.

Статистическите показатели също потвърждават значителния напредък в офанзивното му представяне. На първо място, Исак отправя средно с почти един удар повече на мач във Висшата лига през този сезон – 3,15 срещу 2,18 през миналия. Това вероятно обяснява и защо показателят му за очаквани голове (xG) на 90 минути се е удвоил – от 0,33 на 0,67.

В същото време резултатността му от 0,95 гола на 90 минути е по-ниска единствено от тази на Холанд. Сред нападателите във Висшата лига само Холанд има по-малко докосвания до топката средно на мач през настоящия сезон – 24,1 срещу 24,6 за Исак. Подобно на норвежкия голмайстор обаче, когато пред шведа се открие възможност, той обикновено я използва.

Всички тези показатели се доближават до статистиката му от най-резултатния сезон в английския футбол, когато Исак отбеляза 27 гола в едва 42 мача във всички турнири през последната си кампания на „Сейнт Джеймсис Парк“.

„Той е изключително важен, защото в момента Ливърпул не е отбор, който бележи много голове“, коментира Джейми Карагър, оценявайки колко зависим е бившият му клуб от Исак в нападение. „Кой друг освен него ще вкарва головете? Виктор Муньос има няколко попадения, но Исак започна сезона великолепно – в пълен контраст с миналата кампания, когато беше контузен. Вероятно все още не сме видели най-добрата версия на Исак, която познаваме от престоя му в Нюкасъл. Мисля обаче, че това ще се случи с натрупването на повече мачове и тренировки под ръководството на Ираола. Може би ще видим най-доброто от него през втората половина на сезона. Но той вече бележи и трябва да продължи да го прави, защото около него няма много футболисти на Ливърпул, които вкарват голове.“

Оттук нататък е очевидно, че Ираола и медицинският му екип трябва внимателно да управляват игровото време на Исак предвид проблемите му с контузии. Ситуацията се усложнява и от факта, че другият нападател на отбора – Юго Екитике, продължава да се възстановява от тежка травма на ахилесовото сухожилие и не се очаква да се завърне преди следващата година. Поради тази причина мениджърът на „червените“ често заменя Исак с Люис Кумас в заключителните минути на двубоите. Тази предпазливост стана още по-осезаема, след като шведът беше принуден да пропусне домакинската загуба с 0:3 от Манчестър Сити заради проблем с бедрото, получен по време на ангажиментите му с националния отбор на Швеция.

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Контузиите съпътстват Исак още от първия му ден в Ливърпул, както на моменти се случваше и през трите му сезона в Нюкасъл. Той пристигна на „Анфийлд“, след като беше отказал да тренира с предишния си клуб и пропусна цялата предсезонна подготовка в опит да форсира трансфера. Това означаваше, че още от самото начало Исак трябваше да наваксва изоставане във физическата си подготовка.

През октомври и ноември той пропусна четири мача заради болки в адукторните мускули. След това беше извън игра в продължение на 106 дни, след като получи фрактура на левия крак при единоборство в мач срещу Тотнъм преди Коледа.

Когато най-накрая се завърна през май, Исак отново беше принуден да отсъства почти три седмици заради нови проблеми с адукторите и мускулни разтежения. Така приключи един кошмарен дебютен сезон за шведа в Ливърпул, през който той отбеляза едва три гола във Висшата лига.

Съчетанието от опитите да възстанови физическата си форма и огромните очаквания, породени от трансфера му в отбора на шампионите срещу колосална сума, се оказа сериозно изпитание.

Всичко това се случваше в момент, когато представянето на Ливърпул се сриваше, а напрежението беше особено тежко за футболист като Исак, който по природа е по-срамежлив и затворен.

Сега обаче шведът отново е напълно възстановен физически, а Ливърпул постепенно преоткрива най-добрата си форма под ръководството на новия си старши треньор.

В много отношения това изглежда като ново начало за Исак на „Анфийлд“.

А с предстоящото гостуване на шампионите този уикенд – клубът, който проявяваше интерес към привличането му през януари 2025 г. – нападателят ще има нова възможност да покаже защо вече се е превърнал в толкова важна част от възраждането на Ливърпул под ръководството на Андони Ираола.

Коментар на Ричард Морган за Sky Sports

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Снимки: Gettyimages