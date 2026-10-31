ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Ливърпул - Арсенал

В Англия пак е време за голямо дерби. Анжи и Йоана отново облякоха екипите, този път на Арсенал и Ливърпул, за да поспорят кой ще бие в лютото дерби.

Арсенал имаше странна седмица, в която се представи отлично срещу Байерн (Мюнхен), след което записа срамна загуба в Карабао Къп, което компроментира малко шансовете им в дербито, не че това притеснява Анжи.

Йоана от своя страна е уверена в успеха на мърдисайдци на фона на добрата игра на тима в последно време. Двете обаче искаха са решат всичко с допитване до феновете, а какви прогнози събраха, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg.

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