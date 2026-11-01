Огромен тест за Ливърпул: настървеният Арсенал пристига на "Анфийлд"

В днешния 1 ноември от 18:30 часа легендарният стадион "Анфийлд" ще бъде арена на вълнуващия сблъсък от 9-ия кръг на Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал. Главен рефер на срещата е Анди Мадли. Гостите от Лондон влизат в мача от втора позиция в класирането с актив от 21 точки след 8 изиграни двубоя (7 победи и 1 загуба). Ливърпул заема петото място с 15 точки от 8 мача (4 победи, 3 равенства и 1 поражение).

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Домакините, водени от Андони Ираола, се намират в отлична серия от победи във всички турнири. В последните си мачове Ливърпул надигра Брайтън с 2:0 у дома в първенството, победи Виляреал с 4:3 в Шампионската лига, а наскоро отстрани Челси за Карабао Къп след равенство 1:1 в редовното време и 6:5 при дузпите. Преди това мърсисайдци спечелиха гостуванията си на Брентфорд с 2:1 и на ЛАСК с 3:6.

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Арсенал на Микел Артета също показва стабилност в първенството, където в миналия кръг надделя над Евертън с 2:0, а преди това спечели срещу Нотингам Форест с 0:1 като гост. В Шампионската лига "артилеристите" записаха реми 2:2 срещу Байерн (Мюнхен) на "Алианц Арена" и победа с 3:0 над Лил. В турнира за Карабао Къп обаче отборът допусна отпадане след 1:1 и загуба с 3:5 при дузпите от Флийтууд.

Освен това "топчиите" ще бъдат настървени да си тръгнат с позитивен резултат от стадиона на 20-кратните английски шампиони заради вчерашната загуба на Манчестър Сити срещу Брайтън с 0:1. Така дори само точка ще е нужна на Арсенал, за да излезе еднолично начело в Премиър лийг.

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Мърсисайдци от своя страна ще трябва да преследват задължителна победа, за да си върнат четвъртото място, от което бяха изместени, след като вчера Челси удари Манчестър Юнайтед с 2:0. При равен Ливърпул ще се изравни по точки със "сините", които обаче са с по-добра голова разлика.

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В последните 5 срещи между двата тима Ливърпул има 2 победи, Арсенал няма спечелен мач, а 3 двубоя са завършили наравно. Последният им мач в първенството през януари 2026 г. приключи 0:0 на "Емиратс", а през август 2025 г. Ливърпул надделя у дома с 1:0.

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В състава на домакините извън сметките поради контузии са Конър Брадли, Джовани Леони, Юго Екитике и Джереми Фримпонг. Арсенал няма да може да разчита на контузените си звезди Уилям Салиба и Букайо Сака, а Макс Дауман е наказан.

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