Иван Кочев: Искам Марица (Милево) да има облик и да побеждава

Марица (Милево) записа пореден успех в Югоизточната Трета лига, след като надви Розова долина (Казанлък) с 2:0.

„Труден мач, но се справихме срещу много добре организиран отбор, който играе доста компактно в защита. През първото полувреме ни бе по-трудно да пробием отбраната им, но в крайна сметка намерихме път към вратата и заслужено спечелихме“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред официалния сайт на Марица (Милево).

„Имах някои проблеми с липсващи футболисти – двойката централни защитници Стоян Митев и Михаил Митев остана на резервната скамейка, а Ангел Здравчев пропусна срещата. Винаги съм казвал, че това дава възможност да правя ротации и всички футболисти да получат шанс за изява. Благодаря им за днешното поведение, защото вложиха доста старание и усилия, за да спечелим нови три точки“, добави наставникът.

„Искам Марица (Милево) да има облик и се стараем да го изграждаме с всеки изминал мач. Искам да побеждаваме и да се държим в челото на класирането“, завърши Кочев.

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