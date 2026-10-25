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Иван Кочев: Допуснахме грешки, които трябва да избягваме

  • 25 окт 2026 | 09:03
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Иван Кочев: Допуснахме грешки, които трябва да избягваме

Марица (Милево) направи равенство 2:2 при гостуването си на ОФК Хасково в поредния си мач от Югоизточната Трета лига. Ето какво каза старши треньорът Иван Кочев след края на двубоя.

„Пропуснахме да спечелим. Това е първата ми реакция след края на двубоя, защото наистина пропуснахме страшно много положения. Поведохме и ни изравниха в края на полувремето след наша грешка. Но преди това имахме възможност да реализираме няколко ситуации, но не бяхме достатъчно концентрирани“, коментира Иван Кочев пред официалния сайт на Марица (Милево).

„През второто полувреме беше абсолютно същото. Положения, положения… и когато днес топката е решила да не влиза във вратата, няма какво да направим. Въпреки това, отново поведохме и пак заредихме пропуски. Вместо да си решим мача, ние получихме гол“, добави наставникът.

Иван Кочев: Да продължим добрата серия
Иван Кочев: Да продължим добрата серия

„Въпреки равенството, искам да поздравя футболистите за отговорното отношение. Противникът бе добър, а ние играхме на ниво. Просто и в този мач допуснахме грешки, които трябва да избягваме, ако искаме да печелим и да продължим да сме в челото“, завърши Кочев.

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