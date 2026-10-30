Иван Кочев: Ще е трудно, но трябва да бием

Утре, Марица (Милево) приема Розова долина (Казанлък). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу отбор с традиции в групата. Води го добър треньор. Имат опитни футболисти. Ще е трудно, защото играят прегрупирано. Трябва обаче да намерим път съм вратата им. Ще обърнем внимание на грешките, които допуснахме и ни лишиха победата в Хасково. Там ни липсваше концентрация в завършващата фаза на атаката. Създадохме положения, но не вкарахме голове, които щяха да ни осигурят трите точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Снимка: fcmaricamilevo.com

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