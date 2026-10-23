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Иван Кочев: Да продължим добрата серия

  • 23 окт 2026 | 08:26
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Иван Кочев: Да продължим добрата серия

Утре, Марица (Милево) гостува на ОФК Хасково. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът има качествени футболисти. Играе по различен начин като домакин и при гостуванията си. Отборът им има своите силни и слаби страни. Важно е ние как ще влезем в мача. Искаме да продължим добрата си серия. За да го постигнем, трябва да сме отговорни. ОФК Хасково е сред водещите отбори от началото на сезона. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица.

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