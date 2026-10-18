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  2. Марица (Милево)

Иван Кочев: Спечелихме много труден мач

  • 18 окт 2026 | 11:44
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Иван Кочев: Спечелихме много труден мач

Марица (Милево) надви у дома едноименния тим на Ямбол с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) се справи с ФК Ямбол
Марица (Милево) се справи с ФК Ямбол

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Поздравявам моите футболисти за себераздаването и за дисциплината в този двубой. На първо място искам да подчертая, че спечелихме един много труден мач. Отборът на гостите е доста добър, с добри и опитни футболисти и наистина не ни беше леко. В началото на първото полувреме допуснахме няколко неточности, след които гостите първо уцелиха гредата, а след това поведоха в резултата. Много говорихме за силните страни на ФК Ямбол, че идват от статични положения, но не успяхме да се противопоставим поне през първото полувреме. След това изчистихме топката и от голлинията, Господ ни погледна и не получихме втори гол. Още в края на първото полувреме изравнихме след изпълнение на дузпа. Категоричен съм – чиста дузпа. Всички могат да видят записа от срещата, макар гостите да имаха претенции. За мен – категорично чиста дузпа. През второто полувреме бяхме доста търпеливи и стигнахме до победния гол в края на двубоя. Моята цел е да държим отбора в челото на класирането и всеки един съперник да се съобразява с Марица Милево. Радвам се, че спечелихме този двубой, защото бе поредният важен за нас. Искам да кажа нещо, което за мен е много важно. Всеки отбор или футболист трябва да има спортна злоба, за да опитва да печели на терена. Но аз винаги съм се старал да се държа коректно, защото всички сме част от едно цяло. На първо място трябва да бъде уважението и коректният тон, независимо дали печелиш, или губиш. Това изисквам и от моите футболисти“.

Снимка: fcmaricamilevo.com

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