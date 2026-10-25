Живко Желев: На фона на всички контузии този резултат си е като победа за нас

Старши треньорът на ОФК Хасково Живко Желев коментира днешния мач с Марица (Милево), завършил наравно 2:2.

„Марица има много добри футболисти, но сякаш няма кой да им завършва атаките. През първото полувреме ни изпуснаха, а накрая имахме положение, с което можеше и да победи. Двете най-чисти положения в мача са наши, но ги пропуснахме и при 0:0, и при 2:2. Но наистина днес беше тежко. Имахме много отсъстващи, в сряда имахме мач, съчетан с дълго пътуване“, каза Желев.

Четири гола за хикс в Хасково

Хасковлии продължават с добрите резултати през сезона, като имат само една загуба вкъщи.

„Атакан Синан днес игра с контузия, стисна зъби. Момчетата се сбориха и трудът им се възнагради. Накрая даже имахме стопроцентова ситуация, при която техният вратар спаси удара на Влади Узунов. Трябва да сме радостни, че не загубихме. Дори на фона на всички контузии този резултат си е като победа за нас“, добави Живко Желев.

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