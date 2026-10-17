Марица (Милево) се справи с ФК Ямбол

Марица (Милево) надви у дома едноименния тим на Ямбол с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините бяха по-дейния отбор, повече владееха топката и атакуваха. Съперникът им провеждаше опасни контраатаки. При една от тях Янаки Панайотов им даде преднина в 13-ата минута. Последва щурм на Марица. В 33-ата минута обаче ямболския тим пропиля отличен двоен шанс за второ попадение. Секунди преди почивката, Цветелин Петров изравни от дузпа. Развръзката настъпи в 81-ата минута, когато Константин Петров беше изведен зад ямболската защита и технично реализира за победния обрат – 2:1.

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