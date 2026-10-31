Юли Петков: Дойдохме тук, за да развалим празника на ЦСКА

Помощник-треньорът в отбора на Славия - Юлиян Петков, беше разочарован, че тимът му не успя да победи ЦСКА в първия мач на тима на обновената "Българска армия".

Не може да не сме разочаровани от развоя на мача. Страхотен празник, но се бяхме подготвили. Бяхме дошли тук, за да развалим празника на ЦСКА. Честитим им стадиона, но всички играхме мъжки. И точката си е точка. Съжаляваме, че не успяхме да победим. Чувството е страхотно. Мотивацията е напълно различна. Пълни стадиони в нашия футбол много рядко се виждат. Всичко беше перфектно откъм организация. Много по-различно е да се играе пред такава публика. Дано повече хора ходят по мачовете, защото е различно, когато се играе пред толкова публика. Трябва да похвалим футболистите. Единственият слаб мач, който изиграхме, беше срещу Арда.

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