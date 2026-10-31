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Силен Денислав Бърдаров с 16 точки, Халкбанк с 4 от 4 в Турция

  • 31 окт 2026 | 20:20
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Силен Денислав Бърдаров с 16 точки, Халкбанк с 4 от 4 в Турция

Турският гранд Халкбанк (Анкара), в който играят българският национал Денислав Бърдаров и Матей Казийски, записа 4-а поредна победа в местната Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим би без проблеми у дома новака Акедаш Оникишубат Беледийе с 3:0 (25:15, 25:20, 25:17) в среща от 4-ия кръг на първенството, играна този следобед пред около 500 зрители.

Така Халкбанк е на второ място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 11 точки.

В следващия 5-и кръг отборът на Бърдаров и Казийски е гост на слабака Сунгурлу. Мачът е в събота (7 ноември) от 15,30 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра силен мач за Халкбанк и стана най-полезен с 16 точки (1 блок, 68% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +12), с колкото завърши и Дарлан Соуса (1 блок, 4 аса и 61% ефективност в атака - +8) за победата.

Сам Деру добави още 12 точки (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9) за успеха.

Матей Казийски пък получи почивка и така не се появи в игра.

За тима на Оникишубат Габриел Кандидо беше единственият с двуцифров актив, след като реализира 16 точки (2 блока, 1 ас и 45% ефективност в атака - +6).

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