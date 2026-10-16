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Халкбанк вади 1 500 000 евро, за да привлече Вилфредо Леон

  • 16 окт 2026 | 16:43
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Полската звезда от кубински произход Вилфредо Леон може да напусне шампиона на Плуслигата Богданка ЛУК Люблин, твърди Якуб Балчерзак в "Правда Сиатки".

Според информацията турският гранд Халкбанк (Анкара) се е прицелил в аса и подготвя повече от изкушаваща оферта за сезон 2027/2028. Става дума за сума над 1 500 000 евро, което би било най-високият възможен контракт в мъжкия  волейбол в момента. Засега решението не е окончателно, защото Леон не знае плановете на Люблин за следващия сезон.

33-годишният волейболист подписа с полския тим през 2024 г. и веднага изведе отбора до елита на шампионата. С Люблин той вече спечели титлата на Полша, а през 2025/2026 завърши като вицешампион. Печели Суперкупата на Полша, Купата на страната и Купата на ЦЕВ.

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