Халкбанк вади 1 500 000 евро, за да привлече Вилфредо Леон

Полската звезда от кубински произход Вилфредо Леон може да напусне шампиона на Плуслигата Богданка ЛУК Люблин, твърди Якуб Балчерзак в "Правда Сиатки".

Според информацията турският гранд Халкбанк (Анкара) се е прицелил в аса и подготвя повече от изкушаваща оферта за сезон 2027/2028. Става дума за сума над 1 500 000 евро, което би било най-високият възможен контракт в мъжкия волейбол в момента. Засега решението не е окончателно, защото Леон не знае плановете на Люблин за следващия сезон.

33-годишният волейболист подписа с полския тим през 2024 г. и веднага изведе отбора до елита на шампионата. С Люблин той вече спечели титлата на Полша, а през 2025/2026 завърши като вицешампион. Печели Суперкупата на Полша, Купата на страната и Купата на ЦЕВ.

Volley mercato: Halkbank su Leon, ipotesi da oltre 1,5 milioni netti L'indiscrezione del giornalista polacco Jakub Balcerzak riguarda il 2027/28. Lo schiacciatore attenderebbe di conoscere il progetto del Lublin prima di decidere il proprio futuro. #pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline #MercatoVolley #Mercato #Halkbank #Ipotesi #Milioni https://t.co/kZmrkbxkuX — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) October 15, 2026

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