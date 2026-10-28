Вилфредо Леон преминава в "българския" Халкбанк на 99,99 %

Звездата на полския национален отбор по волейбол Вилфредо Леон е на крачка от преминаване в турския Халкбанк Анкара. Очаква се новият договор да превърне посрещача в най-скъпоплатения волейболист на планетата. Според журналиста Якуб Балцежак осъществяването на сделката е сигурно на 99,99 процента.

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❗️ 🇵🇱 WILFREDO LEON 🆚️ ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE (3-0): ▪️ 1️⃣6️⃣ PKT ▪️ +10 ▪️ 36% pozytywnego przyjęcia ▪️ 44% skuteczności w ataku (12/27) ▪️ 37% efektywności w ataku ▪️ 3 asy serwisowe ▪️ 1 punktowy blok Foto: @KLukawski #ALKOSuperpucharPolski https://t.co/1dEJMmHODF — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 25, 2026

Интересът и колосалната финансова оферта от страна на турския клуб правят раздялата на Леон с полското първенство почти неизбежна. Бившият национал Лукаш Каджевич също коментира ситуацията в предаването „Мися Шатка“ с думите, че е време състезателят да приеме ново предизвикателство и да отдъхне за година в ново първенство.

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Журналистът Якуб Балцежак разкри подробности около преговорите в ефира на „Правда Шатка“, подчертавайки, че шансовете на настоящия му клуб Богданка ЛУК Люблин да го задържи са сведени до минимум.

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„Първоначално смятах, че Богданка ЛУК Люблин може да успее да запази може би най-великия състезател в историята си. Към днешна дата обаче не виждам какво би могло да провали този трансфер. Можем да очакваме Вилфредо Леон да облече екипа на Халкбанк Анкара и за първи път да заиграе в елита на Турция, където по всяка вероятност ще бъде номер едно по възнаграждение в световен мащаб“, заяви Балцежак.

Той допълни, че ръководството на Халкбанк прилага сходен подход с този на градския съперник Зираат Банккарт Анкара, който привлече Томаш Форнал, и прави всичко възможно да завърши трансфера на Леон за следващата кампания. Грандът от Анкара е проявявал интерес към аса и в миналото, но този път мащабът на предложението превръща трансфера в основна цел за турския клуб.

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Старши треньор на Халкбанк (Анкара) вече втори пореден сезон е Радостин Стойчев, в тима играе национала Денислав Бърдаров, както и и бившият национал Матей Казийски, бразилският национал Дарлан Соуза и капитанът на националния отобр на Белгия Сам Деру.

Съобщава се, че Леон ще подпише едногодишен договор с опция за удължаване. Основната заплата е 1,5 милиона евро, но общите приходи на играча могат да бъдат значително по-високи. Предвидена е щедра бонусна схема, обвързана както с отборните постижения, така и с индивидуалното представяне. По-конкретно, спечелването на трофей би донесло бонус в размер между 50 000 и 150 000 евро.

„Не мога да кажа, че такива предложения не съществуват. Все още водим преговори“, призна наскоро Леон. Според полски медии, в момента Леон печели приблизително 800 000 евро на сезон в Люблин.

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