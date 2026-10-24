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Матей Казийски с 22 точки, Бърдаров, Радо Стойчев и Халкбанк с драматична победа в Турция

  • 24 окт 2026 | 19:21
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Матей Казийски с 22 точки, Бърдаров, Радо Стойчев и Халкбанк с драматична победа в Турция

Матей Казийски показа класата си, а Халкбанк (Анкара), воден от Радостин Стойчев, постигна втора победа в турската Ефелер лига.

Тимът, в който играе и българският национал Денислав Бърдаров, надделя драматично над Спор Тото (Анкара) с 3:2 (25:27, 25:23, 20:25, 35:33, 15:9) в среща от втория кръг, играна пред 750 зрители в Анкара.

Матей Казийски започна като титуляр и завърши с 22 точки — 20 от атака, един ас и една блокада. Опитният посрещач постигна 62% успеваемост в нападение, а при посрещането записа 66% позитивно и 41% перфектно от 41 отиграни топки.

Бърдаров бе в стартовата шестица в първите две части и реализира 9 точки (8 в първата част), включително 2 блокади и един ас. Националът завърши с отличните 75% успеваемост в атака — 6 успешни от 8 опита.

Халкбанк загуби оспорвания първи гейм с 25:27, но отговори с 25:23 във втория. Спор Тото отново поведе след 25:20 в третата част, преди двата отбора да предложат истински маратон в четвъртата. Халкбанк спаси 3 мачбола, само в край на четвъртия гейм, след като изоставаше с 21:24, за да го спечели с драматичното 35:33.

В тайбрека волейболистите на Радостин Стойчев наложиха волята си с 15:9, за да завършат обрата.

Най-резултатен за победителите бе бразилският диагонал Дарлан Соуза с 28 точки, включително 2 блокади и един ас, при 62% успеваемост в атака.

Сам Деру, който замени Бърдаров и започна като титуляр от третия гейм нататък, добави 14 точки, от които 4 блокади. Белгийският посрещач е партньор на бившата българска националка Добриана Рабаджиева, с която през юни станаха родители на дъщеричката си Миа.

За Спор Тото Рареш Бълян бе най-резултатен с 23 точки, а Хесус Ерера добави 20 точки.

СПОР ТОТО – ХАЛКБАНК 2:3 (27:25, 23:25, 25:20, 33:35, 9:15)

СПОР ТОТО: Улаш Къяк 5, Хесус Ерера 20, Рареш Бълян 23, Изет Юнвер, Мустафа Коч 8, Юнус Емре Таяз 12 — Хасан Йешълбудак-либеро (Мелих Съратча 12, Каан Бюлбюл, Хакъ Чапкъноолу, Тарък Ергинай, Мехмет Еге Бибер, Берк Шентюрк, Мухаммет Арай-либеролиберо) 
Старши треньор: НЕДИМ ЙОЗБЕЙ

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар 4, Дарлан Соуза 28, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 22, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 9, Ахмет Самет Балтаджъ 6, Халит Куртулуш 7 - Волкан Дьоне-либеролиберо (Сам Деру 14, Йомерджан Бурак Карахан, Ертугрул Гази Метин, Умут Йоздемир, Берат Батън Мерген, Алехандро Родригес Фуентес, Йиит Хамза Аслан)
 Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

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