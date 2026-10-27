3 от 3 за Денислав Бърдаров, Матей Казийски и Халкбанк

Халкбанк (Анкара), воден от Радостин Стойчев, записа трета поредна победа в турската Ефелер лига. Тимът с Денислав Бърдаров и Матей Казийски в състава си надигра като гост Алтекма (Измир) с 3:0 (25:20, 25:12, 25:22) в среща от третия кръг. Двубоят се игра пред 250 зрители в зала „Ататюрк“.

Денислав Бърдаров започна като титуляр и стана втори по резултатност за победителите с 11 точки (1 блок, 56% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6).

Матей Казийски също бе сред стартовите шестима и завърши с 10 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +7).

Най-резултатен за Халкбанк бе бразилският диагонал Дарлан Соуза с 12 точки.

Ахмет Самет Балтаджъ се отличи с 10 точки, включително впечатляващите 8 блока. Гостите доминираха на блокада с 13:2.

За Алтекма Джаксън Йънг реализира 11 точки, а Оузхан Таракчъ добави 10. След успеха Халкбанк има 8 точки от три победи, докато домакините остават с 3 точки след една победа и две загуби.

АЛТЕКМА (ИЗМИР) – ХАЛКБАНК (АНКАРА) 0:3 (20:25, 12:25, 22:25)

АЛТЕКМА: Максим Бучулевич 1, Джаксън Йънг 11, Абдулвахап Хан 5, Оузхан Таракчъ 10, Джордан Юърт 6, Ниязи Улаш Дьокюмаджъ 2 – Хюсеин Шахин-либеро (Баха Акгьоз, Арда Кара-либеро, Туна Узункол 1, Мехмет Боачан Замбак 1, Йозгюр Карабаба, Паоло Дзонка 5, Берк Дилменлер)

Старши треньор: ЙОМЕР ТОК

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар 2, Дарлан Соуза 12, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 11, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 10, Халит Куртулуш 3, Ахмет Самет Балтаджъ 10 – Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Бурак Карахан, Сам Деру, Ертугрул Гази Метин, Умут Йоздемир-либеро, Берат Батън Мерген, Алехандро Родригес Фуентес, Ийт Хамза Аслан)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

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