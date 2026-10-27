Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

3 от 3 за Денислав Бърдаров, Матей Казийски и Халкбанк

  • 27 окт 2026 | 16:03
  • 886
  • 0
3 от 3 за Денислав Бърдаров, Матей Казийски и Халкбанк

Халкбанк (Анкара), воден от Радостин Стойчев, записа трета поредна победа в турската Ефелер лига. Тимът с Денислав Бърдаров и Матей Казийски в състава си надигра като гост Алтекма (Измир) с 3:0 (25:20, 25:12, 25:22) в среща от третия кръг. Двубоят се игра пред 250 зрители в зала „Ататюрк“.

Денислав Бърдаров започна като титуляр и стана втори по резултатност за победителите с 11 точки (1 блок, 56% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6).

Матей Казийски също бе сред стартовите шестима и завърши с 10 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +7).

Най-резултатен за Халкбанк бе бразилският диагонал Дарлан Соуза с 12 точки.

Ахмет Самет Балтаджъ се отличи с 10 точки, включително впечатляващите 8 блока. Гостите доминираха на блокада с 13:2.

За Алтекма Джаксън Йънг реализира 11 точки, а Оузхан Таракчъ добави 10. След успеха Халкбанк има 8 точки от три победи, докато домакините остават с 3 точки след една победа и две загуби.

АЛТЕКМА (ИЗМИР) – ХАЛКБАНК (АНКАРА) 0:3 (20:25, 12:25, 22:25)

АЛТЕКМА: Максим Бучулевич 1, Джаксън Йънг 11, Абдулвахап Хан 5, Оузхан Таракчъ 10, Джордан Юърт 6, Ниязи Улаш Дьокюмаджъ 2 – Хюсеин Шахин-либеро (Баха Акгьоз, Арда Кара-либеро, Туна Узункол 1, Мехмет Боачан Замбак 1, Йозгюр Карабаба, Паоло Дзонка 5, Берк Дилменлер)
Старши треньор: ЙОМЕР ТОК

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар 2, Дарлан Соуза 12, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 11, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 10, Халит Куртулуш 3, Ахмет Самет Балтаджъ 10 – Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Бурак Карахан, Сам Деру, Ертугрул Гази Метин, Умут Йоздемир-либеро, Берат Батън Мерген, Алехандро Родригес Фуентес, Ийт Хамза Аслан)
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

  • 27 окт 2026 | 13:47
  • 719
  • 0
Комплексът "СамЕлион" става световен център за високи постижения на волейбола

Комплексът "СамЕлион" става световен център за високи постижения на волейбола

  • 27 окт 2026 | 13:40
  • 1039
  • 1
Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални

Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални

  • 27 окт 2026 | 13:26
  • 3508
  • 1
Кристиян Илиев: В Марица амбицията ни е винаги да побеждаваме

Кристиян Илиев: В Марица амбицията ни е винаги да побеждаваме

  • 27 окт 2026 | 13:14
  • 761
  • 1
Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого

Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого

  • 27 окт 2026 | 13:00
  • 429
  • 2
57 момичета от академията на Нефтохимик със снимка за историята

57 момичета от академията на Нефтохимик със снимка за историята

  • 27 окт 2026 | 10:06
  • 457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 5524
  • 16
11-те на Черно море и Септември

11-те на Черно море и Септември

  • 27 окт 2026 | 15:47
  • 2307
  • 2
Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 13359
  • 90
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 6865
  • 18
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 17669
  • 6
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 23971
  • 102