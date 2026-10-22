Вилфредо Леон за трансфера си в Халкбанк: В момента водим разговори

Настоящият сезон може да се окаже последен за Вилфредо Леон в полската Таурон Лига. Голямата звезда на "Дружина полска", чието привличане в редиците на Богданка ЛУК (Люблин) преди две години беше най-гръмкият входящ трансфер в първенството, има примамлива възможност да продължи кариерата си в Турция с изключително финансово предложение.

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Според информация, разкрита от блогъра Якуб Балцежак, от началото на септември текат преговори с Халкбанк (Анкара). Турският гранд предлага на посрещача внушително възнаграждение, което може да достигне до 1,5 милиона евро на сезон.

Самият състезател все още очаква реакция от ръководството на Богданка. През миналата кампания клубът побърза да си осигури услугите му за още една година, като още през октомври стартира и успешно приключи преговорите с основните си фигури — Леон, Марчин Коменда и Кевин Сасак.

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След категоричната домакинска победа с 3:0 над Енерга Трефъл (Гданск), кубинецът с полски паспорт внесе известна яснота около появилите се трансферни слухове.

„Не мога да отрека, че има такава оферта. В момента водим разговори“, заяви лаконично европейският шампион.

Запитан дали съществува вариант да остане в полското първенство и за следващия сезон, волейболистът бе кратък: „Винаги има такава опция.“

Турските клубове и преди са проявявали сериозен апетит към един от лидерите на Полша. Офертата на Халкбанк обаче би удвоила настоящите му доходи в Полша, където малко отбори могат да си позволят подобно възнаграждение, предвид факта, че през следващата година асът ще навърши 34 години.

„Искаме да спечелим трофея отново. Тук не става дума за моментно състояние, а за характер на терена. Ще излезем пределно мотивирани за победа“, категоричен бе Леон.

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