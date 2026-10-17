Силни Денислав Бърдаров и Матей Казийски, Халкбанк тръгна с победа в Турция

Турският гранд Халкбанк (Анкара), в който играят българският национал Денислав Бърдаров и Матей Казийски, започна с победа новия сезон в местната Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим обърна и надигра като домакин Галатасара Мадеш Мобиля (Истанбул) с 3:1 (23:25, 25:20, 27:25, 25:23) в среща от първия кръг на първенството, играна този следобед пред около 2000 зрители.

Във втория кръг за Халкбанк предстои градско дерби срещу Спор Тото. Мачът е в събота (24 октомври) от 16,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра силен мач за Халкбанк и стана втори по резултатност с 14 точки (1 ас, 46% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +6).

Матей Казийски също се представи на високо ниво и завърши с 12 точки (2 блока, 40% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +6) за успеха.

Над всички за домакините пък беше бразилският диагонал и национал Дарлан Соуса със страхотните 31 точки (4 аса и 61% ефективност в атака - +21) за победата.

За тима на Галатасарай Стивън Маар (1 блок, 3 аса, 38% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +9) и Джан Коч (1 ас и 65% ефективност в атака - +9) реализираха по 18 точки, но и това не помогна за успеха.

ХАЛКБАНК (АНКАРА) - ГАЛАТАСАРАЙ МАДЕШ МОБИЛЯ (ИСТАНБУЛ) 3:1 (23:25, 25:20, 27:25, 25:23)

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар 3, Дарлан Соуса 31, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 14, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 12, Ахмет Самет Балтаджъ 5, Халит Куртулуш 5 - Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Бурак Карахан, Сам Деру)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

ГАЛАТАСАРАЙ: Мика Ма'а, Джан Коч 18, Стивън Маар 18, Ефе Мандърачъ 11, Фаик Самет Гюнеш, Роами Алонсо 11 - Абдулсамет Ялчън-либеро (Джафер Къркът, Гьокчен Юксел, Богукан Улу 4)

Старши треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ.

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