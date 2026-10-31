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Ландо Норис готви изненада за съперниците си в квалификацията

  • 31 окт 2026 | 17:16
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис вярва, че изходът от квалификацията за Гран При на Мексико Сити ще зависи изцяло от прецизното изпълнение, след като отборът му демонстрира по-силно темпо на пистата „Ерманос Родригес“ в сравнение с предишните състезания.

Британецът отстъпи мястото си в първата свободна тренировка на младия Леонардо Форнароли, но във втората сесия показа солидно представяне и записа второ време веднага след Шарл Льоклер. Въпреки обнадеждаващата скорост състезателят подчерта, че болидът MCL40 все още остава труден за управление, макар че разполага с потенциал за извличане на по-високи резултати.

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„Денят се разви добре от гледна точка на постигнатите времена във втората тренировка, но колата продължава да бъде сериозно предизвикателство за каране - сподели Норис. - Скоростта със сигурност е налице, ала разликите в колоната в момента са минимални, така че всичко ще се сведе до изпълнението в квалификацията. Благодаря на Лео за помощта му в първата сесия. Като отбор имаме още много работа през нощта, но определено поставихме добра основа, върху която да надграждаме.“

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Директорът по състезателните въпроси в Макларън Ранди Сингх допълни оценката на Норис, като също акцентира върху ключовата роля на безупречното представяне през останалата част от състезателния уикенд.

„От видяното в петък, ясно е, че конкуренцията е изключително жестока. Водещите четири отбора са събрани в минимални разлики, а и останалите съперници са по-близо един до друг от обикновено“, заяви Сингх.

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„Управлението на температурите на задвижващата система и спирачките ще бъде от решаващо значение, особено в условията на състезание и при движение в трафик. Станахме свидетели на чести блокирания на предните колела из цялата решетка, но сме наясно откъде можем да спечелим още време на обиколка и се чувстваме добре подготвени за квалификацията и надпреварата в неделя.“

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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