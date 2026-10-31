Люис Хамилтън: Надявам се всичко с двигателя ми да е наред

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън изрази надежда, че задвижващата система на неговия автомобил Ферари не е претърпяла фатални щети, след като технически дефект прекрати преждевременно участието му във втората свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Мексико във Формула 1.

Колата на британеца внезапно загуби мощност на старт-финалната права около 28 минути след началото на сесията и той беше принуден да паркира болида си на изхода от трети завой на пистата „Ерманос Родригес“.

These FP2 saves! 🤯 Sideways poetry in motion from Charles Leclerc and Oscar Piastri 💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/J0zKYq2eZA — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

До момента на повредата британецът демонстрираше силно темпо – той записа най-доброто време с твърдите гуми и се движеше в челната петица, преди да завърши на 11-а позиция в крайното класиране на сесията.

Въпреки това денят беше обнадеждаващ за Скудерията, тъй като съотборникът му Шарл Леклер оглави класирането и в двете петъчни тренировки преди съботната квалификация.

Верстапен избухна срещу Лоусън: Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен

„Чувствах се наистина страхотно в автомобила - сподели Хамилтън. - Просто нямам късмет. Свършихме отлична работа и подобрихме значително настройките, така че случилото се е много разочароващо. Като отбор сме изключително конкурентоспособни този уикенд, но не успях да направя дълги серии от обиколки. Всички видяха колко трудно се изпреварва на това трасе. В момента инженерите изследват проблема и се надявам всичко с мотора да е наред.“

41-годишният състезател смята, че повредата го поставя в неизгодна позиция, тъй като прекара първата половина от първата тренировка в изпитания с аеродинамични сензорни решетки по своя SF-26 и успя да направи едва 25 обиколки през деня.

Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

В първата петъчна сесия десет новобранци заеха местата на титулярите, като Ферари беше единственият тим на решетката, който не предостави автомобил на млад пилот.

„Загубих време в първата тренировка заради тестовата програма с решетките - обясни Хамилтън. - Обикновено младите пилоти карат на тази писта, както направиха повечето отбори, но аз предпочетох да отстъпя болида си на друго трасе. Така на практика имах само една непълна сесия и не мога да преценя точно къде се намираме спрямо съперниците. Не мисля, че се нуждаем от корекции по колата, защото бяхме много бързи. Още преди спирането усетих лек спад на мощността, но въпреки това темпото беше налице. В събота ще дам всичко от себе си и смятам, че имаме реални шансове да се борим за първа редица.“

Исак Хаджар при стюардите за грубо поведение в падока

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages