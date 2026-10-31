Милан 2:1 Интер, Бастони намали

Градските съперници Милан и Интер играят при 2:1 в дългоочакваното Дерби дела Мадонина. Головете отбелязаха Кристиан Пулишич още в 4-тата минута и Адриен Рабио в 10-ата. В средата на полувремето Алесандро Бастони намали. "Нерадзурите" са в по-добра форма, като спечелиха последните си 4 мача в Серия "А" и оглавяват класирането с актив от 25 точки, колкото има и Лацио. "Росонерите" са на пета позиция с 18 пункта, а в най-скорошния си двубой отстъпиха у дома на Болоня с 2:4.

Милан има надмощие в последните издания на сблъсъка. През миналия сезон "червено-черните" спечелиха и двата мача с по 1:0, а през март 2025 година разгромиха Интер с 3:0 за Купата на Италия. "Синьо-черните" нямат успех в съперничеството от март 2024 година.

Няколко дни след първото поражение за сезона, наставникът на Милан Рубен Аморим има възможност да разчита на част от футболистите, които лекуваха контузии. Сред титулярите попадат Марио Хила, Диего Морейра и Адриен Рабио, като французинът ще действа зад единствения нападател на "росонерите" Гонсало Рамош.

Лука Модрич и Кристиан Пулишич, които получиха почивка срещу Болоня, също започват от първата минута. Като двойка централни защитници прд Майк Менян ще играят Кони Де Винтер и Страхиня Павлович, а сред резервите личи името на българския талант Валери Владимиров.

Your Rossoneri XI tonight 👊 Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 https://t.co/f7YvO7O838 — AC Milan (@acmilan) October 31, 2026

Под рамката за Интер е Хосеп Мартинес, след като в последните два мача титуляр беше Иван Проведел. Кристиан Киву изненадващо е предпочел зад Анди Диуф да помага на Маркюс Тюрам в предни позиции, а Франческо Пио Еспозито и Анже-Йоан Бони са на пейката.

Петър Сучич ще връзва играта на "нерадзурите" заедно с Хакан Чалханоолу и Николо Барела, по фланговете ще се разчита на Джед Спенс и Карлос Аугусто, а тримата защитници са Ян Бисек, Мануел Аканжи и Алесандро Бастони. Освен капитана Лаутаро Мартинес, с травми са още Къртис Джоунс, Джон Стоунс и Бенжамен Павар.

I nostri 1️⃣1️⃣⚫🔵 FORZA NERAZZURRI 💪 @play_eFootball https://t.co/4rh2LYO6Oj — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 31, 2026

Броени дни преди дербито двата клуба официално обявиха плановете си за изграждането на нов стадион, чието строителство ще започне през 2028 година. За феновете на Милан имаше и друга добра новина - удължаването на договора на Пулишич.

Именно американският национал даде аванс на "червено-черните" след едва 4 минути игра. Голяма част от работата за гола свърши Диего Морейра. Белгиецът проби отлично по десния фланг и центрира, а Пулишич получи твърде много свободно пространство от бранителите на Интер и с глава откри резултата.

За Интер не беше нищо ново да се окаже в ролята на догонващ. Това се случи за 8-и път в последните 11 мача на тима, воден от Кристиан Киву. В минутите след попадението "нерадзурите" се опитаха да вземат инициативата, но не бяха достатъчно концентрирани в дефанзивен план.

Още преди да са изминали и 10 минути от старта на двубоя, Милан вече водеше с 2:0. "Росонерите" изненадаха съперника със заучено изпълнение на корнер, при което топката беше насочена към непокрития Рабио и той много технично я насочи към левия ъгъл на вратата за 2:0.

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Снимки: Gettyimages