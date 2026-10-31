Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Славия развали празника на ЦСКА при откриването на бижуто “Българска армия”-коментирайте след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Милан

Милан 2:1 Интер, Бастони намали

  • 31 окт 2026 | 21:47
  • 6573
  • 3

Градските съперници Милан и Интер играят при 2:1 в дългоочакваното Дерби дела Мадонина. Головете отбелязаха Кристиан Пулишич още в 4-тата минута и Адриен Рабио в 10-ата. В средата на полувремето Алесандро Бастони намали. "Нерадзурите" са в по-добра форма, като спечелиха последните си 4 мача в Серия "А" и оглавяват класирането с актив от 25 точки, колкото има и Лацио. "Росонерите" са на пета позиция с 18 пункта, а в най-скорошния си двубой отстъпиха у дома на Болоня с 2:4.

Милан има надмощие в последните издания на сблъсъка. През миналия сезон "червено-черните" спечелиха и двата мача с по 1:0, а през март 2025 година разгромиха Интер с 3:0 за Купата на Италия. "Синьо-черните" нямат успех в съперничеството от март 2024 година.

Няколко дни след първото поражение за сезона, наставникът на Милан Рубен Аморим има възможност да разчита на част от футболистите, които лекуваха контузии. Сред титулярите попадат Марио Хила, Диего Морейра и Адриен Рабио, като французинът ще действа зад единствения нападател на "росонерите" Гонсало Рамош.

Лука Модрич и Кристиан Пулишич, които получиха почивка срещу Болоня, също започват от първата минута. Като двойка централни защитници прд Майк Менян ще играят Кони Де Винтер и Страхиня Павлович, а сред резервите личи името на българския талант Валери Владимиров.

Под рамката за Интер е Хосеп Мартинес, след като в последните два мача титуляр беше Иван Проведел. Кристиан Киву изненадващо е предпочел зад Анди Диуф да помага на Маркюс Тюрам в предни позиции, а Франческо Пио Еспозито и Анже-Йоан Бони са на пейката.

Петър Сучич ще връзва играта на "нерадзурите" заедно с Хакан Чалханоолу и Николо Барела, по фланговете ще се разчита на Джед Спенс и Карлос Аугусто, а тримата защитници са Ян Бисек, Мануел Аканжи и Алесандро Бастони. Освен капитана Лаутаро Мартинес, с травми са още Къртис Джоунс, Джон Стоунс и Бенжамен Павар.

Броени дни преди дербито двата клуба официално обявиха плановете си за изграждането на нов стадион, чието строителство ще започне през 2028 година. За феновете на Милан имаше и друга добра новина - удължаването на договора на Пулишич.

Именно американският национал даде аванс на "червено-черните" след едва 4 минути игра. Голяма част от работата за гола свърши Диего Морейра. Белгиецът проби отлично по десния фланг и центрира, а Пулишич получи твърде много свободно пространство от бранителите на Интер и с глава откри резултата.

За Интер не беше нищо ново да се окаже в ролята на догонващ. Това се случи за 8-и път в последните 11 мача на тима, воден от Кристиан Киву. В минутите след попадението "нерадзурите" се опитаха да вземат инициативата, но не бяха достатъчно концентрирани в дефанзивен план.

Още преди да са изминали и 10 минути от старта на двубоя, Милан вече водеше с 2:0. "Росонерите" изненадаха съперника със заучено изпълнение на корнер, при което топката беше насочена към непокрития Рабио и той много технично я насочи към левия ъгъл на вратата за 2:0.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити

Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити

  • 31 окт 2026 | 18:53
  • 18500
  • 22
РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

  • 31 окт 2026 | 18:27
  • 969
  • 0
Болоня с нов обрат

Болоня с нов обрат

  • 31 окт 2026 | 18:23
  • 1090
  • 0
Късен гол лиши Марин Петков и Ал-Таавон от първа победа

Късен гол лиши Марин Петков и Ал-Таавон от първа победа

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 1217
  • 0
Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна

Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна

  • 31 окт 2026 | 17:57
  • 2735
  • 1
Кейн пред “Франс Футбол” за “Златната топка”, счита ли се за най-добър в света и любимия момент от миналия сезон

Кейн пред “Франс Футбол” за “Златната топка”, счита ли се за най-добър в света и любимия момент от миналия сезон

  • 31 окт 2026 | 17:26
  • 3783
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 99894
  • 759
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 102548
  • 358
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 11831
  • 17
Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

  • 31 окт 2026 | 22:12
  • 3084
  • 1
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 32059
  • 32