Аморим: Не изпитвам никаква завист към Киву, но ще ни е необходимо време

Наставникът на Милан Рубен Аморим подчерта, че не изпитва никаква завист към колегата си начело на Интер Кристиан Киву преди градското дерби между двата тима. Той обаче призна, че на “росонерите” ще им е необходимо време, за да подобрят играта и резултатите си.

Собственикът на Милан: Аморим е моят Топ Гън, Скудетото е възможно и ще купуваме играчи през януари

“Наистина оценявам подкрепата на Джери Кардинале (клубния собственик - б.р.). Вече знаехме и всички тук могат да разберат, че не можем да изградим солидна основа, ако се налага да се справяме с такива проблеми по средата на сезона. Ще отнеме време, неизбежно е, но междувременно искаме да спечелим всеки един мач. Когато не успяваме да го правим, ще продължим да го усещаме, приемайки го за свое с голяма болка. Така ще бъде известно време. Нуждаем се от време, за да израснем и да развием отбора. Знаем, че добрите неща отнемат време, за да се намери перфектния баланс и да се постигне целта. Мисля, че аналогията с Топ Гън е добра и е напълно логична, но тя не отнема болката от загубите. Тя все още е там и боли, но трябва да бъдем много ясни с нашите фенове, карайки ги да разберат, че ще отнеме време. Марио Хила, Адриен Рабио и Диего Морейра са готови да бъдат в състава за мача. Утре сутрин ще трябва да видим дали ще могат да стартира и какъв ще бъде игровият ни план. Разбира се, вече имам идея, но трябва да изчакаме до утре.

🚨🎙️🔥 Ruben Amorim: “We need to be very CLEAR with our FANS: this is going to take some TIME.” “Good things take time. We need time to improve the team and build strong foundations.” “But at the same time, we want to WIN every game. When we don’t win, we feel it REALLY hard.” “I really APPRECIATE the support of Mr Cardinale.” — Milan Wire (@MilanWireX) October 30, 2026

Всички знаят, че това е специален мач и когато дойде време да го играеш, ситуацията няма значение, нито това дали си уморен. Трябва да излезеш и да дадеш всичко от себе си, както и ще направим. Казах го: усетих това още в първата минута на срещата с Болоня, гледайки я от пейката. Не можем да загубим двубой по такъв начин, нито да получим два гола за две минути. Можем да се справим доста по-добре, като има толкова много малки детайли, които сме обсъдили с тима. Но откакто приключи паузата преди три седмици, нямахме реално време, в което да тренираме. Не казвам, че останалите отбори са в различна позиция, просто говоря за нас. Мисля, че има толкова много малки неща, които ни липсват само защото нямаме време да ги оправим в тренировките. Така че не става въпрос за енергия, въпреки че съм забелязал, защото чрез нея можеш да прикриеш доста недостатъци, но има толкова много аспекти, върху които да работим, ако искаме да станем по-добър отбор.

🚨🎙️🔥 Ruben Amorim on the Derby: “It DOESN'T matter if you’re TIRED. You have to PERFORM. We have to take it from INSIDE ourselves.” “It’s a SPECIAL game, a special moment. When you reach that moment, the context DOESN’T matter.” “And we will be there.” https://t.co/m6e6nhPR2m — Milan Wire (@MilanWireX) October 30, 2026

Кардинале вярва в титлата? Когато си в Милан, винаги трябва да говориш за Скудетото като за главната цел. Ние обаче загубихме точки и се налага да оправим някои неща. Просто трябва да се фокусираме върху подобряването на тима стъпка по стъпка. Грешките от миналия мач е нужно да бъдат поправени в следващия. Ако тръгнем да мислим твърде далеч, за класирането и дългосрочните цели, рискуваме да забравим кое е наистина важното за нас. Искаме да печелим постоянно, година след година. Не искаме да триумфираме в даден сезон само защото сме имали малко късмет или защото сме намерили пряк път в основите на проекта само за да се окажем в същата позиция на следващата година. Ето защо трябва да оправяме нещата ден след ден, като се справяме с двете нужди паралелно. Но когато си в Милан, моралното задължение е да обявиш за цел печеленето. Междувременно, трябва да сме наясно, че ни предстои мач, който може да ни позволи да съкратим изоставането. Взимайки всичко това предвид, просто трябва да се фокусираме върху победата в следващия двубой и всичко останало ще утихне. Но целта ни винаги си остава спечелването на Серия "А", това е голямата ни амбиция. Не знам обаче колко дълго ще продължи това.

🚨🎙️😮‍💨 Ruben Amorim on Cristian Chivu: “ZERO envy because I’m in the RIGHT place. I’m at MILAN, not Inter.” “I CHOSE this project. A club rebuilding, giving young players like Cisse a chance and trying to build something from scratch.” “I know I need to WIN games to have time to build it.” “This is MY path. I’m really happy with it — and I’ll go ALL the way.” “If I’ve proved one thing, it’s that I DON’T change my mind.” — Milan Wire (@MilanWireX) October 30, 2026

Не изпитвам никаква завист към Кристиан Киву, защото вече съм на правилното място - в Милан, а не в Интер. Не съм си научил урока от предишния ми опит (в Манчестър Юнайтед - б.р.). Избрах горе-долу същата ситуация: клуб насред обновяване, който се опитва да налага млади играчи като Алфаджо Сисе, за да изгради нещо от нищото. Това е предизвикателство, което ме вълнува, харесва ми и затова избрах този проект. Много съм доволен от моя избор. Междувременно, не съм наивен и знам много добре, че трябва да печелиш мачове, за да си осигуриш необходимото време, за да изградиш нещо трайно. Всеки си избира своя път и това е моят. Дали ще се случи, или не, никой не знае в момента, но наистина съм щастлив, защото това отразява какъв точно съм аз, както и каква работа искам да върша. Разбирам въпросите, които ми задавате. Имало е в дни, в които се будя и се питам, че може би е трябвало да избера повече опит и спокойствие, по-дълбок състав и по-малко контузии. Но в крайна сметка аз сам си избрах тази работа, така че съм щастлив от нея и ще извървя целия ми път. Вече го знаете: ако приветствам дадена идея, определено не променям позицията си. Да, мога да променя схемата ми, но не и убежденията ми, като ще направя всичко по силите си да печеля и да бъда успешен тук”, коментира Аморим на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages