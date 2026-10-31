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Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

  • 31 окт 2026 | 07:01
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Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

Предстои един от най-вълнуващите и чакани сблъсъци в световния футбол. Емблематичното Дерби дела Мадонина противопоставя Милан и Интер в двубой от 10 кръг на италианската Серия А. Мачът ще се изиграе на легендарния стадион "Джузепе Меаца" от 21:45 часа.

Това съперничество крие огромен заряд и има ключова роля за настоящия сезон. Интер влиза в дербито като лидер в класирането с 25 точки от 9 мача (8 победи, 1 равенство и нито една загуба). Милан заема 5-о място с 18 точки (5 победи, 3 равенства и 1 поражение). Двата гиганта отново са сред основните претенденти за титлата, което прави точките от този сблъсък двойно по-ценни.

В последните 10 преки двубоя между двата състава надмощие има тимът на Милан. "Росонерите" са постигнали 5 победи, Интер има 2 успеха, а 3 срещи са завършили наравно. В тези 10 мача влизат победи на Милан в Серия А с 2:1, 1:0 и 2:1, както и успех с 3:0 за Купата на Италия и 3:2 за Суперкупата. Последният дуел за първенство през март 2026 година бе спечелен от Милан с 1:0, а през август 2026 година двата тима завършиха 1:1 в контрола.

Милан показва колебания в последните си пет двубоя във всички турнири. Поредицата започна с категорична победа с 4:0 като гост на РБ Залцбург в Лига Европа на 15 октомври. След това, на 18 октомври, "росонерите" надделяха у дома над Аталанта с 3:2 в Серия А. На 22 октомври последва поражение с 0:3 от Борнемут в Лига Европа. Три дни по-късно, на 25 октомври, Милан спечели гостуването си на Удинезе в първенството с 0:2, но в най-скорошния си мач на 28 октомври претърпя загуба с 2:4 у дома от Болоня.

Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер
Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер

Интер се намира в отлична серия от четири поредни победи във всички турнири. Серията започна с домакинско поражение с 3:4 от Брюж в Шампионската лига на 13 октомври. Оттогава насам "нерадзурите" са безапелационни. На 17 октомври те победиха Болоня като гост с 3:1 в Серия А. На 21 октомври надделяха с 1:0 у дома срещу Шахтьор (Донецк) в Шампионската лига. Последва домакински успех с 2:1 над Фиорентина на 25 октомври, а на 28 октомври спечелиха гостуването си на Венеция с 0:2.

Тежък удар за Интер: Лаутаро пропуска дербито с Милан и още шест мача
Тежък удар за Интер: Лаутаро пропуска дербито с Милан и още шест мача

Любопитен факт е, че Интер разполага с най-добрата атака в първенството до момента с 25 отбелязани гола в 9 мача. От своя страна Милан е отбелязал 18 попадения в Серия А и ще се стреми да прекъсне позитивната серия на своя градски съперник.

В състава на Милан Фикайо Томори, Самюел Чуквуезе, Матия Габия, Алексис Салемакерс и Рубен Лофтъс-Чийк все още не са на разположение. В същото време Адриен Рабио, Диего Морейра и Марио Хила се завръщат в сметките след кратки отсъствия.

Междувременно нападението на Интер ще бъде без основната си фигура, тъй като капитанът Лаутаро Мартинес продължава да е извън строя заради проблем с флексора. В списъка с отсъстващи за Кристиян Киву попадат още Луис Енрике и Бенжамен Павар, както и английското дуо Джон Стоунс и Къртис Джоунс.

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