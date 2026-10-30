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Милан преподписа с един от ключовите си играчи точно преди дербито с Интер

  • 30 окт 2026 | 17:22
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В навечерието на градското дерби с Интер, Милан зарадва своите фенове с новината, че клубът е удължил договора на атакуващия халф Кристиан Пулишич до 2031 година. Смята се, че американският национал ще получава по 6 млн. евро на сезон като заплата.

Пулишич пристигна в Милан през лятото на 2023 година, когато за него бяха платени 21 млн. евро на Челси. Оттогава насам 28-годишният играч се превърна в ключова фигура за “росонерите”, за които е записал общо 142 мача с 44 гола и 28 асистенции. Според италианските медии скоро клубът ще поднови договорите и на двамата си най-добри играчи през този сезон: опитния халф Адриен Рабио и младия талант Алфаджо Сисе.

Капитан Америка, както е известен Пулишич, изрази своята радост от новия си договор и обсъди дербито с Интер. “Невероятно е, много съм развълнуван. Винаги съм имал желанието да преподпиша, така че съм много щастлив. Винаги съм искал да остана в Милан заради цялото доверие, което ми гласуваха. Мечтата ми винаги е била да печеля трофеи. Знаем, че дербито всеки път е доста интензивно и борбено, така че и утре ще бъде така. Винаги искам да бележа, не само в дербито, но най-вече искам да помагам на отбора и да печелим. Знаем, че Интер са много силни през последните години и че играят доста добре. За нас е важно да се представим добре. Ако направим нещата добре, можем да победим. Постоянно искаме да печелим, но е ясно, че е необходимо време, когато има нов треньор. Ние обаче искаме веднага да печелим, като имаме добри вдаимоотношения с наставника и неговия щаб. Подобряваме се и сега искаме да печелим мачовете си”, заяви той пред “Скай Спорт”.

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Снимки: Gettyimages

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