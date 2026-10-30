Киву: Знаем какво е да спечелиш или загубиш такъв мач

Наставникът на Интер Кристиан Киву подчерта, че осъзнава колко е важно утрешното градско дерби с Милан, но добави, че изходът от него няма да бъде решаващ за развитието на сезона за неговия отбор.

“Знаем каква е силата на Милан, така че трябва да бъдем готови. Трябва да приемем дербито просто за поредния шампионатен мач, без да гледаме класирането или да мислим за външни фактори. Необходимо е да бъдем най-добрата ни версия. Щом Интер не е спечелил последните 6-7 дербита, налага се да си зададем някои въпроси. Трябва да имаме баланс и голяма мотивация, както и да направим малко повече саможертви в сравнение с останалите мачове. Историята ни учи, че дербито невинаги е решаващо. Миналия сезон Милан ни победи, след което загуби от Лацио. Винаги от значение е представянето във всеки мач и какво правиш през целия сезон като цяло. Намираме се едва в десетия кръг. Разбира се, това е дерби и много неща играят роля, но е също толкова важно, колкото всеки друг мач. В дербито няма фаворити, но има голяма гордост, така че има напрежение върху всички. Знаем какво е да спечелиш или загубиш такъв двубой, но в крайна сметка не бива да мислиш твърде много за него.

Аморим: Не изпитвам никаква завист към Киву, но ще ни е необходимо време

Това, което правим на терена, се интерпретира погрешно. Не играем човек за човек, а имаме ориентири. В последните мачове бяхме по-организирани и по-сплотени. Просто трябва да намерим правилния баланс с натиска, който трябва да налагаме, но мисля, че отборът го разбира. Проблемът е, че заради мачовете на всеки три дни нямаме много възможности за практика. Новият стадион е добре дошъл като всяко ново нещо. Разбира се, разочарован съм, че ще трябва да изоставим “Джузепе Меаца”, но светът се развива и трябва да го приемем. Новите неща са малко плашещи отначало. Дали ще водя отбора и на новия стадион? Няма да кажа нищо, трудно е да се задържиш в Интер толкова много години. Изисквам от играчите ми баланс, зрялост и разбиране на ситуациите в мача. Ядосват ме хората, които спекулират или разчитат твърде много на съотборниците си, забравяйки какви са отборните принципи. Защитната фаза винаги е изградена от 11 играчи и тимът работи върху това. Понякога се справя добре, друг път - зле. Искам футболистите ми да дават най-доброто от себе си, пък да става каквото трябва да стане”, коментира Киву на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages