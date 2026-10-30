Аканжи: В такива дербита психическата устойчивост е по-важна от чисто футболните качества

В навечерието на голямото дерби между Милан и Интер защитникът на „нерадзурите“ Мануел Аканжи сподели очакванията си за сблъсъка в интервю за „Скай Спорт“. Бившият футболист на Манчестър Сити подчерта колко важен е този мач за шампионските амбиции на тима.

Швейцарският национал увери, че се намира в отлична кондиция, след като е получил възможност за кратка почивка в предишния двубой. Той отчете натоварената програма и факта, че Интер трябва да вдигне нивото си въпреки последните успехи. Аканжи напомни, че през миналия сезон е участвал в две дербита без записана победа и се надява този път серията да бъде прекъсната.

„Наясно сме, че допускаме твърде леки попадения във вратата си. Спечелихме последните два мача, но на моменти имахме и късмет. Независимо дали съперникът е Милан или Венеция, нямаме право на подаръци. Трябва да бъдем максимално концентрирани и ефективни. Този двубой е от огромно значение, тъй като конкурентите ни също печелят точки. Дори и да победим, сезонът е дълъг и нищо няма да е решено, но дербито остава един от най-важните двубои за годината“, заяви бранителят.

Аканжи обърна специално внимание на тактическата дисциплина и необходимостта Интер да спре силните страни на „росонерите“: „Не бива да позволяваме на Милан да организира опасни контраатаки. Техните играчи са в добра форма и за нас е от ключово значение да не губим елементарни топки в предни позиции. Когато сме изнесени напред, всяка бърза преходна фаза на съперника може да ни накаже. Трябва да контролираме пространствата, докато притежаваме топката, за да не се налага целият отбор да тича обратно към собствената врата.“

Защитникът завърши с призив за пълна себераздаване и правилна нагласа на терена: „Нужно е да покажем глад за победа от първата до последната секунда. В такива дербита психическата устойчивост е дори по-важна от чисто футболните качества. Дори когато срещата не се развива по план, трябва да останем единни и да преследваме трите точки до самия край.“

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