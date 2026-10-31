Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

Шарл Леклер с Ферари беше най-бърз и във втората свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити, като при симулациите на квалификационни обиколки той успя да изпревари с 0,103 секунди световния шампион за 2025 година Ландо Норис с Макларън.

Джордж Ръсел с Мерцедес потвърди малките разлики във втората сесия, след като завърши на 0,003 секунди от Норис на третата позиция.

FP2 CLASSIFICATION Charles Leclerc tops the timesheets ahead of Lando Norris and George Russell 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/KQQDVjDqDU — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

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Лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с другата кола на Мерцедес остана 4-и, на малко над 0,2 секунди от Леклер, а топ 6 допълниха двамата пилоти на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар.

Сесията се отличи с доста изнервени действия на някои пилоти, като началото поставиха Лиам Лоусън и Макс Верстапен, които се сбутаха в последния сектор и Макс отчупи част от аеро елементите на предното крило на Лиам. Лоусън се оплака по радиото, че Макс го е ударил, а стюардите повикаха бившия световен шампион след сесията.

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След края на тренировката Верстапен се оплака по радиото, че колата му се представя все по-зле и дори саркастично предложи тренировъчните стартове да са в стил Льо Ман, като пилотите тичат до автомобилите.

Люис Хамилтън не успя да завърши тренировката заради повреда, която го спря в средата на сесията, като 7-кратният световен шампион не участва в първата сесия, тъй като колата му беше в ръцете на Леонардо Форнароли.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages