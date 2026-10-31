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Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

  • 31 окт 2026 | 01:16
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Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

Шарл Леклер с Ферари беше най-бърз и във втората свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити, като при симулациите на квалификационни обиколки той успя да изпревари с 0,103 секунди световния шампион за 2025 година Ландо Норис с Макларън.

Джордж Ръсел с Мерцедес потвърди малките разлики във втората сесия, след като завърши на 0,003 секунди от Норис на третата позиция.

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Лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с другата кола на Мерцедес остана 4-и, на малко над 0,2 секунди от Леклер, а топ 6 допълниха двамата пилоти на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар.

Сесията се отличи с доста изнервени действия на някои пилоти, като началото поставиха Лиам Лоусън и Макс Верстапен, които се сбутаха в последния сектор и Макс отчупи част от аеро елементите на предното крило на Лиам. Лоусън се оплака по радиото, че Макс го е ударил, а стюардите повикаха бившия световен шампион след сесията.

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След края на тренировката Верстапен се оплака по радиото, че колата му се представя все по-зле и дори саркастично предложи тренировъчните стартове да са в стил Льо Ман, като пилотите тичат до автомобилите.

Люис Хамилтън не успя да завърши тренировката заради повреда, която го спря в средата на сесията, като 7-кратният световен шампион не участва в първата сесия, тъй като колата му беше в ръцете на Леонардо Форнароли.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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