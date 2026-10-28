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ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

  • 28 окт 2026 | 10:27
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ЦСКА излезе с официално съобщение във връзка с билетите за предстоящото домакинство на Славия, което ще бъде първо за отбора след завръщането му на стадион "Българска армия". Както е известно, новата система, чрез която ще се продават пропуски, блокира, а от клуба информираха, че част от възникналите технически проблеми са свързани с опити за злоупотреба.

Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона
Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

"Армейци,

Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом – "Българска армия". За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим.

Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на "Армията" – поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза!

Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро
Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро

Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба. В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани", написаха от Борисовата градина.

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