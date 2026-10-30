Верстапен и Хаджар за Мексико Сити: Адски хлъзгаво!

Състезателният уикенд от Формула 1 на пистата „Ерманос Родригес“ се очертава като сериозно изпитание в много отношения както за пилотите, така и за конструкторите и производителите на двигатели.

По време на медийния ден в Мексико Сити основен акцент в дискусиите бе ефектът от турбо дупката при разредения въздух на 2286 метра надморска височина, особено след като системата MGU-H вече не подпомага турбокомпресора.

An incredible battle between Norris and Verstappen in 2024 ⚔️🫣 #F1 #MexicoGP https://t.co/6ploPv1nN9 — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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Височината оказва сериозно влияние върху нивата на аеродинамично притискане и сцепление, което кара състезателите да очакват изключително труден уикенд. Макар това да е обичайно за Мексико, в предишни години ефектът можеше да се компенсира частично чрез настройките на крилата.

Традиционно отборите избираха конфигурации с високо притискане като за Монако, тъй като челното съпротивление на тази височина е минимално. В разредената атмосфера обаче тези пакети генерират притискане, сравнимо едва с това на пистата в Монца. През настоящия сезон картината е различна заради активната аеродинамика – според Верстапен възможностите за напасване са още по-малко и колите ще се пързалят значително повече.

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„Тук сцеплението е много по-ниско. Обикновено компенсирахме надморската височина с крилата, но сега практически разполагаме само с една конфигурация“, сподели Верстапен.

„Така притискането към асфалта ще бъде значително по-малко, което само по себе си е сериозно предизвикателство. Това поставя още по-голям фокус върху поведението в бавните завои.“

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Нидерландецът признава, че болидът на Ред Бул Рейсинг не се отличава с изключителна сила именно в тези бавни секции. Още в Остин той посочи, че моделът RB22 е солиден балансиран автомобил, но не доминира отчетливо нито в бързите, нито в бавните криви. Въпреки това световният шампион успя да спечели в Сингапур – трасе с предимно бавни завои – и дори стигна до първа редица на старта в Монако преди въвеждането на мащабните обновления.

Неговият съотборник Исак Хаджар също прогнозира уикенд с непрекъснато пързаляне, въпреки че асфалтовата настилка на трасето е подновена с цел повече сцепление.

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„Само си мисля колко екстремно ще бъде да се управляват тези болиди“ - коментира Хаджар пред motorsport.com. - Миналата година усещах силно поднасяне дори със задното крило за Монако. Сега нивото на притискане остава почти постоянно през целия сезон и идваме на такова трасе. Усещането ще бъде за адски хлъзгава писта.“

Надеждността на техниката е друго голямо въпросително. През 2026 година тя се оказа изненадващо висока въпреки радикалните промени в техническия регламент, но Хаджар смята, че компонентите ще бъдат подложени на колосално натоварване.

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„Условията за охлаждане на автомобила ще бъдат екстремни. Това важи с пълна сила за двигателя, гумите и спирачките – всичко ще бъде нажежено до краен предел, вероятно включително и аз самият зад волана!“

Остава и въпросът с турбо дупката. Джордж Ръсел изрази предположение по време на пресконференцията, че Ферари може да има предимство на голяма височина заради по-малкия си турбокомпресор, но Хаджар не отписва възможностите на своя екип.

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„Не мисля за Ферари или Мерцедес. Убеден съм, че всички ще са конкурентни, но вниманието ми е насочено към това колко труден ще е уикендът за нас. В последните няколко старта колата ни работеше отлично на коренно различни писти, така че защо да не се представи добре и тук?“, коментира пилотът.

Предстои да се види и как задвижващата система на Ред Бул Форд ще понесе голямата надморска височина при първото си изпитание в подобни екстремни условия.

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Верстапен допълва, че ролята на пилота в тази ситуация е ограничена и дори свалянето на по-ниска предавка за поддържане на по-високи обороти не решава проблема: „От наша страна не може да се направи кой знае какво.“

„Всичко ще се сведе до прецизни настройки в хода на уикенда, както за нас, така и за останалите тимове. Важно е да разберем в какъв режим трябва да работи двигателят, както и как да охлаждаме колата и спирачките. Това трасе поставя всичко на ръба.“

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Снимки: Gettyimages