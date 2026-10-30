Исак Хаджар след критиките към Ред Бул: Трябваше да запазя някои неща за себе си

След края на надпреварата за Гран При на САЩ Исак Хаджар не спести критиките си към представянето на Ред Бул, присъединявайки се към недоволството на съотборника си Макс Верстапен. Двамата пилоти изразиха разочарование от избраната тактика, като към това се добавиха и два хронични проблема за тима от Формула 1 – повредите в радиовръзката и колебливите потегляния на старта.

„Радиото ми почти не работи, дори не разбирам какво се случва на пистата. А всеки път, когато пусна съединителя, започва истински кошмар. Ако решим тези два проблема, вече можехме да сме на подиума. Изглежда, че се справяме с най-трудните елементи, но се препъваме в дребните детайли“, заяви Хаджар веднага след състезанието в Тексас.

We'd like to order some mayhem in Mexico please ☝️ 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/jc8V02QCtf — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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По време на срещите с медиите преди старта в Мексико младият състезател призна, че макар Ред Бул винаги да насърчава пилотите си да изразяват открито своето мнение и характер, тонът му е могъл да бъде по-премерен.

„Не обмислих добре думите си. Длъжни сме да бъдем откровени, но имаше неща, които беше по-добре да запазя за себе си. Наясно съм с това“, коментира французинът.

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Уроците от Остин и стратегическите грешки

Детайлният анализ на тима след уикенда в Остин показа, че стратегията наистина не е била оптимална. Хаджар обясни, че отборът е подходил твърде консервативно спрямо варианта за само едно спиране в бокса.

„Като екип вероятно не бяхме достатъчно отворени към стратегия с един стоп. Бяхме твърдо убедени, че по-меките гуми ще работят по-добре. Вероятно надценихме деградацията им, а това ни постави в неизгодна позиция на трасето“, сподели той пред motorsport.com.

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Грешните разчети доведоха и до напрежение на пистата, когато Хаджар получи нареждане да пропусне Верстапен преди завой номер 12 на дългата права, но не го направи незабавно. Французинът подчерта, че реакцията му не е била умишлена, а следствие от неяснотата около плановете на двамата пилоти.

„Поддържах добро темпо с меките гуми и нямах желание да влизам твърде рано за смяна. В същото време не искахме Макс да губи време, тъй като бе на различна стратегия. Получи се объркване. Ако и двамата бяхме с едно спиране, всичко щеше да бъде наред“, поясни Хаджар.

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Проблемът със стартовете остава до края на сезона

Докато стратегическите изводи могат да бъдат приложени веднага за оставащите стартове през сезона, то други технически затруднения ще изискват повече време. Ръководителят на тима Лоран Мекис вече уточни, че цялостното отстраняване на дефекта при съединителя изисква хардуерни промени по болида, които няма как да бъдат направени преди края на текущата кампания.

„Продължаваме да работим усилено в тази посока. Постигнахме сериозен напредък спрямо първите стартове за годината, макар че в момента представянето на старта е променливо. Трябва да извлечем максимума от наличното оборудване до финала на сезона. Важното е, че се справяме с най-сложното – скоростта на трасето е налице. Не бих нарекъл останалото глупости, а по-скоро важни малки детайли, които все още не изпълняваме достатъчно добре“, завърши пилотът на Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages