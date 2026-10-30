Дженерал Мотърс иска Херта да смени Ботас догодина?

Американският автомобилен гигант Дженерал Мотърс обмисля сериозна рокада в състава си за Формула 1. Ръководството на Кадилак преценява възможността да замени опитния Валтери Ботас с младия пилот Колтън Херта, който да стане съотборник на Серхио Перес от следващия сезон.

Въпросът за второто пилотско място придоби спешност, след като Перес удължи контракта си до края на 2029 година непосредствено преди своето домашни му старт в Мексико Сити. Според непотвърдена информация, Ботас все още е сред вариантите за 2027 година, но финландецът няма никакви гаранции за бъдещето си, докато кандидатурата на Херта набира все по-голяма скорост.

Yuki Tsunoda has been in contact with Cadillac over a seat for 2027! Esteban Ocon will not be joining Cadillac for 2027 as he is likely to go to Aston Martin as a reserve driver Colton Herta is still seen as the most likely candidate if Valtteri Bottas is replaced, Sergio Perez’ seat is not under any threat whatsoever. Herta completed a TPC test in the summer at Portimao which has now brought him to 39 SL points and will do one more FP1 session to get him his superlicense for 2027 (@wearetherace) — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) October 24, 2026

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Източници от падока съобщават, че концернът Дженерал Мотърс държи на промотирането на Херта от позицията му на тест пилот директно в състезателния състав за 2027 година въпреки неубедителното му представяне във Формула 2 тази година. GM стои зад проекта на Кадилак в шампионата и се очаква да произвежда собствени задвижващи системи от 2029 година. Въпреки това част от ръководството на отбора предпочита да запази Ботас с цел приемственост и стабилност – ключови елементи за тим, който тепърва се опитва да се отлепи от дъното на колоната.

Интерес към свободното място проявяват и други състезатели. Естебан Окон вече е провел разговори с Кадилак, а с тима се свързва и името на Юки Цунода.

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До момента от Кадилак не са оповестили официално продължителността на договорите на пилотите си. Шефът на екипа Марчин Будковски отказа коментар по темата по време на състезателния уикенд в Остин:

„Това е последното място, където бих коментирал договорите на пилотите. По принцип смятам, че това не са въпроси, които трябва да се решават през медиите.“

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От своя страна Ботас неведнъж е заявявал, че е напълно спокоен и наясно със своята ситуация.

Въпреки това резултатите на пистата поставят финландския ветеран под сериозно напрежение. В състезанията, в които и двата болида стигнаха до финала, Перес води с 6 на 1 спрямо Ботас. Макар тимът често да залага на различни стратегии с двата автомобила, за да събира данни, разликите понякога са осезаеми. Ботас все пак донесе най-доброто класиране за тима с 13-о място, но в Сингапур темпото му беше с около 1,5 секунди на обиколка по-бавно от това на съотборника му без очевидна техническа причина.

Херта ще управлява болида на Ботас в откриващата свободна тренировка в Мексико Сити, което ще бъде неговото пето участие в петъчна сесия. За да подсигури финалната точка за получаване на суперлиценз, на американеца са му необходими 100 километра или точно 24 обиколки на пистата.

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По-рано през сезона бившият шеф на тима Греъм Лоудън определи слуховете за смяна на Ботас с Херта като „напълно неверни“. Самият Колтън Херта обаче заяви след тренировката в Остин: „Мисля, че в следващите няколко седмици ще разбера какво предстои.“

Ръководството на Кадилак няма причина да бърза с финалния избор, тъй като в момента никой от спряганите кандидати не разполага с алтернативни оферти за титулярно място в друг отбор от шампионата.

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Снимки: Gettyimages