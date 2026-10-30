Как официалният сайт на Формула 1 коментира дебюта на Никола Цолов днес

По-долу може да прочетете анализа, публикуван на официалния сайт на Формула 1, посветен на първата свободна тренировка на Никола Цолов във Формула 1 и значението, което ще има тази сесия върху борбата за титулярно място в Рейсинг Булс за догодина. Вниманието на автора обаче е насочено повече върху това какво са направили и правят колегите и съперниците на Никола.

Появата на Никола Цолов в първата свободна тренировка за отбора на Рейсинг Булс в Мексико насочи вниманието към ожесточената борба за пилотските места в академията на Ред Бул. Българинът, който се представя на високо ниво във Формула 2 и вече натрупа километри зад волана на болид от Формула 1 по време на тестове на пистата „Имола“, логично се превръща в основен претендент за състезателно място в Рейсинг Булс за 2027 година.

The colours of Mexico! 🇲🇽🎨 #F1 #MexicoGP https://t.co/sqDal4Noh1 — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Фактът, че през последните години Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад също преминаха през първи тренировки в Мексико, показва, че това участие се е превърнало в своеобразно бойно кръщение. Преди няколко седмици директорът на отбора на Рейсинг Булс Алън Пърмейн призна, че предстои селекция с трима кандидати за две свободни места, потвърждавайки, че Цолов попада в сметките.

Голямото предизвикателство пред ръководството на Ред Бул е отличната форма на всички претенденти през настоящия сезон. След като Хаджар вече бе утвърден за съотборник на Макс Верстапен в основния тим, промени в първия ешелон не се предвиждат.

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В същото време Линдблад, който бе единственият дебютант в колоната за 2026 година, направи силно впечатление и бъдещето му изглежда сигурно. Британецът запазва хладнокръвие относно развитието на ситуацията.

„Фокусиран съм върху текущия сезон и върху това да се представям възможно най-добре. Знам, че силните резултати са най-добрият помощник. Не хабя излишна енергия за тези въпроси. Отдавна съм част от Ред Бул и се чувствам на място в това семейство“, коментира Линдблад.

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Казусът с Лиам Лоусън обаче е доста по-завързан. В началото на кампанията мнозина експерти смятаха, че новозеландецът е с най-несигурно бъдеще и първи би отстъпил мястото си при евентуална рокада с млад талант. Лоусън обаче затрудни максимално шефовете си, като редовно намира място в третата фаза на квалификацията и записва точки за Рейсинг Булс. В допълнение той свърши стабилна работа при заместването на контузения Хаджар в първия отбор, поради което евентуалното му освобождаване би било изключително трудно решение.

„Смятам, че правим много силна кампания, особено през втората половина. Изключително сложно е да поддържаш постоянство във Формула 1 при толкова много променливи, но ние извлякохме максимума. Преди година постоянно мислех за бъдещето си и това пречеше на пилотирането ми. Сега се стремя просто да съм спокоен и да нося максимален брой точки“, обясни Лоусън.

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Новозеландският състезател добави, че за него е най-важно да знае, че е дал абсолютно всичко от себе си на пистата.

„Най-голямото удовлетворение за един пилот е да си тръгне от уикенда с усещането, че е направил всичко по силите си, дори и да не е спечелил точки. Смятам, че направих силен сезон и дори да не карам догодина, ще знам, че нямаше какво повече да дам“, допълни той.

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Ключов фактор за запазването на титулярното му място могат да се окажат именно стартовете за първия тим на Ред Бул. Историческата роля на екипа от Фаенца винаги е била да подготвя състезатели за основната структура в Милтън Кийнс, а тези, които нямат бъдеще за повишение, обикновено биват освобождавани. Лоусън обаче грабна шанса си след разочарованията през 2025 година.

„След раздялата с Ред Бул имаше много коментари, че може би не притежавам нужните качества. Истината е, че в началото на 2025 година имахме само половин ден тестове на Херес, сложни изпитания в Бахрейн, повреда в Мелбърн и спринтов уикенд в Китай. Този сезон обаче натрупах опит и доказах на всички, че мога да бъда бърз с всяка кола“, завърши Лоусън.

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Снимки: Gettyimages