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Карлос Сайнц защити колегите си след острите критики на Фернандо Алонсо

  • 30 окт 2026 | 15:40
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Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц се застъпи за състезателите в задната част на колоната във Формула 1, отхвърляйки критичните коментари на своя сънародник Фернандо Алонсо относно нивото в шампионата.

Повод за полемиката стана инцидент от откриващата обиколка на Гран При на САЩ, при който Алонсо се сблъска със съотборника на Сайнц – Алекс Албон. След финала двукратният световен шампион заяви, че нивото на пилотите в последната третина на решетката е „изключително ниско“, насочвайки упреците си към състезателя на Уилямс.

Сайнц обаче категорично се противопостави на тази позиция и защити Албон, който кара своя седми сезон във Формула 1.

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„Беше малко прекалено спрямо Алекс. Мисля, че думите му бяха адресирани главно към него - заяви Сайнц пред медиите в Мексико. - Оценявам Алекс изключително високо. Приятно ми е да се състезавам с него и никога не сме имали моменти на неуважение или напрежение. С Фернандо също правя хубави битки. До тази година никога не бях карал в задната третина на колоната. През цялата ми кариера – в Торо Росо, Рено и Макларън – винаги съм разполагал с болид за топ 10 и битка за точките. За първи път се намирам в позициите в дъното на средата на полето.“

Най-високото ниво на талант в решетката

Трудният старт на Уилямс в новия цикъл от правила принуди испанеца да води битки по-назад в подреждането, но според него това по никакъв начин не означава липса на класа сред конкурентите.

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„Във Формула 1 съм от дванадесет години и ако има сезон с най-висока концентрация на талант, това е настоящият - категоричен е Сайнц. - Не мога да посоча състезател, който да не покрива стандартите на шампионата. Всички дебютанти през последните години са изключително силни.“

„Някои допускат грешки, точно както правех аз като по-млад. Самият аз продължавам да бъркам, както се видя и през този сезон. В задната половина на колоната се случват повече инциденти, но това е въпрос на обстоятелства, а не на липса на качества“, завърши испанският пилот.

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Снимки: Gettyimages

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