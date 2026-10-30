Карлос Сайнц защити колегите си след острите критики на Фернандо Алонсо

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц се застъпи за състезателите в задната част на колоната във Формула 1, отхвърляйки критичните коментари на своя сънародник Фернандо Алонсо относно нивото в шампионата.

Повод за полемиката стана инцидент от откриващата обиколка на Гран При на САЩ, при който Алонсо се сблъска със съотборника на Сайнц – Алекс Албон. След финала двукратният световен шампион заяви, че нивото на пилотите в последната третина на решетката е „изключително ниско“, насочвайки упреците си към състезателя на Уилямс.

Сайнц обаче категорично се противопостави на тази позиция и защити Албон, който кара своя седми сезон във Формула 1.

Fernando Alonso did NOT hold back after his incident with Alex Albon in Austin. 😭 🗣️ “Albon forgot there was a corner there.” “But we need to improve and start further up the grid, because the quality of drivers at the back is VERY LOW at the moment.” ALONSO HAS HAD ENOUGH 💀 #F1 | #USGP https://t.co/l5ZxYpU6SE — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 25, 2026

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„Беше малко прекалено спрямо Алекс. Мисля, че думите му бяха адресирани главно към него - заяви Сайнц пред медиите в Мексико. - Оценявам Алекс изключително високо. Приятно ми е да се състезавам с него и никога не сме имали моменти на неуважение или напрежение. С Фернандо също правя хубави битки. До тази година никога не бях карал в задната третина на колоната. През цялата ми кариера – в Торо Росо, Рено и Макларън – винаги съм разполагал с болид за топ 10 и битка за точките. За първи път се намирам в позициите в дъното на средата на полето.“

Най-високото ниво на талант в решетката

Трудният старт на Уилямс в новия цикъл от правила принуди испанеца да води битки по-назад в подреждането, но според него това по никакъв начин не означава липса на класа сред конкурентите.

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„Във Формула 1 съм от дванадесет години и ако има сезон с най-висока концентрация на талант, това е настоящият - категоричен е Сайнц. - Не мога да посоча състезател, който да не покрива стандартите на шампионата. Всички дебютанти през последните години са изключително силни.“

„Някои допускат грешки, точно както правех аз като по-млад. Самият аз продължавам да бъркам, както се видя и през този сезон. В задната половина на колоната се случват повече инциденти, но това е въпрос на обстоятелства, а не на липса на качества“, завърши испанският пилот.

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Снимки: Gettyimages