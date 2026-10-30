Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира днес с автомобил на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити. Официалният дебют на Българския лъв във Формула 1 ще отвори нова фаза в дискусията за битката за титулярно място в Рейсинг Булс догодина.

Защото, както изтъкнаха много анализатори след успешния тест на Никола на „Имола“, Ред Бул има трима пилоти за две места догодина: Лиам Лоусън, Арвид Линдблад и Никола Цолов.

Nikola Tsolov on Instagram for Media Day 🥰 It's so good to see he is having a good time 🫶🏼 https://t.co/KqMa7SVHwZ — Bella / Nikola Tsolov FP1 (@tsolovfiles) October 30, 2026

Шефът на Рейсинг Булс: Това е важна стъпка за Никола

Според неофициална информация в Нидерландия, ситуацията в задочния спор между Лоусън и Цолов за второто място в Рейсинг Булс за догодина е направо патова.

„В Ред Бул трябва да вземат трудно решение в следващите няколко седмици - обясни журналистът Джаки Мартенс в подкаста Paddock Access. - Ситуацията е 50:50, решението няма да е лесно. Но всичко ще стане още по-интересно, тъй като Цолов ще кара в първата свободна тренировка в Мексико. Мога да ви кажа, че тв камерите определено ще показват доста Лиам в бокса, докато Никола е с неговата кола на пистата.

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

„Ще е интересно да видим какво ще се случи, но моята информация е, че в Ред Бул наистина са 50:50 за момента и може би решението им ще зависи и от тази първа свободна тренировка в петък.“

Което означава, че Никола ще е поставен под сериозно напрежение по-късно днес. Към което трябва да добавим и програмата, която той ще трябва да изпълни за Рейсинг Булс. Не очаквайте атака към първите места в класирането или много симулации на квалификационни обиколки. Отборите обикновено възлагат на дебютантите задачи, свързани със състезателното темпо и поведението на колата в по-дълги серии от обиколки. И най-важното, сесия, която пилотът да изкара без инциденти.

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От друга страна, точно Мексико беше сцената, от която Лиам Лоусън и Исак Хаджар поеха към Формула 1. Лоусън кара за Рейсинг Булс в Мексико през 2022 година, като тогава това беше второто му участие в петъчна тренировка, след като кара колата на Пиер Гасли на „Спа“. По това време Лиам беше резервен пилот на Ред Бул и Алфа Таури и с колата на Юки Цунода финишира 16-и в първата петъчна сесия в Мексико. Но това му участие не доведе веднага до титулярно място - в Алфа Таури вече бяха потвърдили пилотите си за 2023, Лиам получи шанс да стартира за тима през 2023 и стана титуляр в хода на сезон 2024.

Few new faces and helmets in F1 paddock today Nikola Tsolov (VCARB) Freddie Slater (Audi) Gabriele Mini (Alpine) #f1 #formula1 #MexicanGP https://t.co/Y6LvaD8lQF — F1 Helmets (@F1HLM) October 30, 2026

При Хаджар също петъчната тренировка в Мексико не изглеждаше като сесия, която да е супер важна за кариерата му. Той също смени Цунода през 2023, като по това време французинът заемаше 14-ото място във Формула 2. Без нито един километър зад волана на болид от Формула 1, по неговите думи тогава, Исак завърши 17-и с 25 обиколки, а след това кара и в първата тренировка в Абу Даби, а за началото на сезон 2025 Хаджар вече беше титуляр.

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Отбелязваме и времето, което мина между участието на Лоусън и Хаджар в свободната тренировка в Мексико - любимото място на Рейсинг Булс да пробват новаци - и заемането от тях на титулярна позиция във Формула 1. Лоусън чака 2 години, а Хаджар - малко над 1 година.

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Снимки: Gettyimages