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Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
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Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира днес с автомобил на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити. Официалният дебют на Българския лъв във Формула 1 ще отвори нова фаза в дискусията за битката за титулярно място в Рейсинг Булс догодина.

Защото, както изтъкнаха много анализатори след успешния тест на Никола на „Имола“, Ред Бул има трима пилоти за две места догодина: Лиам Лоусън, Арвид Линдблад и Никола Цолов.

Шефът на Рейсинг Булс: Това е важна стъпка за Никола
Шефът на Рейсинг Булс: Това е важна стъпка за Никола

Според неофициална информация в Нидерландия, ситуацията в задочния спор между Лоусън и Цолов за второто място в Рейсинг Булс за догодина е направо патова.

„В Ред Бул трябва да вземат трудно решение в следващите няколко седмици - обясни журналистът Джаки Мартенс в подкаста Paddock Access. - Ситуацията е 50:50, решението няма да е лесно. Но всичко ще стане още по-интересно, тъй като Цолов ще кара в първата свободна тренировка в Мексико. Мога да ви кажа, че тв камерите определено ще показват доста Лиам в бокса, докато Никола е с неговата кола на пистата.

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

„Ще е интересно да видим какво ще се случи, но моята информация е, че в Ред Бул наистина са 50:50 за момента и може би решението им ще зависи и от тази първа свободна тренировка в петък.“

Което означава, че Никола ще е поставен под сериозно напрежение по-късно днес. Към което трябва да добавим и програмата, която той ще трябва да изпълни за Рейсинг Булс. Не очаквайте атака към първите места в класирането или много симулации на квалификационни обиколки. Отборите обикновено възлагат на дебютантите задачи, свързани със състезателното темпо и поведението на колата в по-дълги серии от обиколки. И най-важното, сесия, която пилотът да изкара без инциденти.

Канадски пилот подкрепи Лоусън за титуляр догодина
Канадски пилот подкрепи Лоусън за титуляр догодина

От друга страна, точно Мексико беше сцената, от която Лиам Лоусън и Исак Хаджар поеха към Формула 1. Лоусън кара за Рейсинг Булс в Мексико през 2022 година, като тогава това беше второто му участие в петъчна тренировка, след като кара колата на Пиер Гасли на „Спа“. По това време Лиам беше резервен пилот на Ред Бул и Алфа Таури и с колата на Юки Цунода финишира 16-и в първата петъчна сесия в Мексико. Но това му участие не доведе веднага до титулярно място - в Алфа Таури вече бяха потвърдили пилотите си за 2023, Лиам получи шанс да стартира за тима през 2023 и стана титуляр в хода на сезон 2024.

При Хаджар също петъчната тренировка в Мексико не изглеждаше като сесия, която да е супер важна за кариерата му. Той също смени Цунода през 2023, като по това време французинът заемаше 14-ото място във Формула 2. Без нито един километър зад волана на болид от Формула 1, по неговите думи тогава, Исак завърши 17-и с 25 обиколки, а след това кара и в първата тренировка в Абу Даби, а за началото на сезон 2025 Хаджар вече беше титуляр.

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки
Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

Отбелязваме и времето, което мина между участието на Лоусън и Хаджар в свободната тренировка в Мексико - любимото място на Рейсинг Булс да пробват новаци - и заемането от тях на титулярна позиция във Формула 1. Лоусън чака 2 години, а Хаджар - малко над 1 година.

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Снимки: Gettyimages

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