Огромен бонус за титлата: Антонели може да заработи близо 10 милиона евро от Мерцедес

Андреа Кими Антонели е на прага да се превърне в най-младия световен шампион в историята на Формула 1, въпреки че получава една от най-ниските базови заплати на стартовата решетка. Според германското издание Bild, спечелването на шампионата ще активира специален бонус от Мерцедес, който ще повиши приходите му за 2026 година до малко под 10 милиона евро.

Италианският пилот пристига за състезанието в Мексико Сити с комфортна преднина от 123 точки пред Джордж Ръсел и се нуждае от само две точки, за да си гарантира короната. Мерцедес също има шанс да си осигури и титлата при конструкторите този уикенд, докато евентуалният триумф драстично ще промени финансовите постъпления на Антонели за сезона.

"He's been at a higher level than me this year" George Russell talks about his rivalry with team mate Kimi Antonelli this season 🗣️ #F1 #MexicoGP https://t.co/MDEeL0i6FP — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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Бонусът за титлата надхвърля неколкократно основното му възнаграждение

Според информацията на Bild, гарантираната заплата на Антонели във втория му сезон във Формула 1 е едва 2 милиона долара. Премията за краен успех обаче би увеличила общата сума за кампанията до „малко под 10 милиона евро“, което представлява над петкратно увеличение спрямо твърдото му възнаграждение.

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На база само на твърдата си заплата водачът в шампионата остава в долната половина на таблицата по доходи сред пилотите, макар от Мерцедес да не са потвърждавали тези суми официално, а различните оценки в падока да варират.

Преговори за нов договор и финансовият ориентир в Бракли

Верстапен за Антонели: Той ще става още по-бърз

Силното представяне поставя в нова светлина и бъдещето на Антонели. Настоящият му договор е валиден поне до 2027 година, но италианецът може да бъде възнаграден с подобрени финансови условия още през предстоящата зимна пауза като признание за шампионския му статут.

Евентуално ново споразумение ще бъде съпоставено с възнаграждението на Джордж Ръсел, който остава еталон за заплащане в базата в Бракли. Данните за дохода на британеца също се различават значително. Миналата година Bild съобщи, че парите му ще достигнат около 25 милиона евро на сезон, докато други източници сочат дори по-високи стойности. Във всеки случай Ръсел получава в пъти по-висока основна заплата от съотборника си, независимо че изостава с повече от 120 точки в битката на пистата.

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Снимки: Gettyimages