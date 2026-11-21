Състезателното темпо на Ботас забавило решението на Кадилак за 2027

Ръководството на Кадилак официално потвърди, че Валтери Ботас ще запази мястото си в отбора и за следващия сезон. Новината бе съобщена в навечерието на Гран При на Лас Вегас, след като миналия месец Серхио Перес удължи контракта си с тима до края на 2029 година.

Въпреки че финландският пилот вече имаше действащо дългосрочно споразумение, Марчин Будковски разясни, че екипът е разгледал внимателно няколко фактора, преди да препотвърди оставането му за 2027 година.

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„Имаше няколко състезания и уикенда, в които на Валтери му липсваше достатъчно състезателно темпо. Искахме да отделим нужното време и да анализираме ситуацията заедно с него като отбор“, заяви Будковски пред Sky Sports F1.

Дан Таурис също даде подробности около вътрешния преглед, след като в Лас Вегас бе попитан за причините за забавянето на новината около Ботас.

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„Искахме да проучим данните в дълбочина“, поясни Таурис. „При анализа на състезанията се видя, че докато в тренировките и квалификациите темпото му беше напълно съпоставимо с това на Чеко, в самите надпревари то спадаше. Част от това се дължеше на фактори зад кулисите, които бяха извън контрола на Валтери, и искахме да ги вземем под внимание. В същото време работехме усърдно и по подготовката на Колтън Херта.“

„За нас е приоритет да имаме американски състезател в екипа, но след цялостния анализ решихме, че Валтери е точният избор в този момент. Искаме да запазим тандема между Чеко и Валтери заради техния опит, приемствеността и приноса им за тима. В крайна сметка това беше правилното решение за организацията и сме доволни да продължим договора на Валтери. Той се справя страхотно за нас.“

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Будковски допълни, че запазването на двама опитни състезатели с богат стаж в шампионски отбори е от ключово значение за утвърждаването на Кадилак във Формула 1. По думите му паралелното развиване на чисто нов отбор и изграждането на млад състезател не е най-ефективният подход, което прави обратната връзка от ветераните изключително ценна.

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Освен това графикът на официалните съобщения е бил съобразен с ключови събития: преподписването на Перес бе обявено по време на домашното му състезание в Мексико при неговия юбилеен 300-тен старт, докато удължаването на договора на Ботас съвпадна с третия домашен уикенд за Кадилак в Лас Вегас.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages