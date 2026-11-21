Хюндай остава в WRC с Rally2 Kit автомобил

Бъдещето на Хюндай в Световния рали шампионат придоби изненадващ нов облик. Докато в средите се смяташе, че корейската марка ще ограничи участието си единствено до категорията Rally2, специализираното издание Dirtfish разкри, че Хюндай е в процес на разработка е автомобил с допълнителен WRC пакет. Това подобрение ще позволи на тима да се състезава в най-високия клас на рали шампионата през сезон 2027 - Rally1.

Късното финализиране на новите технически правила обаче възпрепятства готовността на оборудвания с новия кит модел i20 N Rally2 за първия старт от сезона. Най-вероятният дебют на автомобила се очаква да бъде по време на рали „Хърватия“ през април.

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Макар заводската програма на Хюндай да е към своя край, новият проект ще бъде поет изцяло от клиентското звено Hyundai Customer Racing. Според запознати азиатският производител вече е стартирал първоначалните изпитания на кита.

Планът предвижда новата машина да получи официална хомологация в самото начало на 2027 година, за да може да премине през финални тестове преди първото си състезание.

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„За Хюндай нямаше логика да обсъжда подобен пакет, преди базовият Rally2 автомобил да бъде напълно готов. Доколкото знаем, документите за хомологация на модела вече са внесени във ФИА и процедурата трябва да приключи в началото на януари“, споделя източник на Dirtfish.

„Малко вероятно е да видим новите машини още на рали „Монте Карло“. Закъснението с техническите регламенти се отрази на сроковете за подготовка на автомобилите“, допълва същият източник.

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Специалният WRC пакет осигурява на актуалните автомобили от клас Rally2 оптимизирана аеродинамика, повишена мощност на двигателя и по-голям турбо рестриктор. Въпреки че интеграцията на компонентите не представлява колосално предизвикателство, инженерният екип на Хюндай вложи сериозни усилия в усъвършенстването на базовия автомобил.

„Изграждането на самия комплект не е прекалено сложна задача. По-големият рестриктор (33 милиметра вместо досегашните 32) и настройките на електрониката се тестват на динамичен стенд, а аеродинамичните детайли, макар и фини, не са непреодолимо препятствие. Това са отлични новини и следващият сезон се очертава изключително вълнуващ“, заключава източникът.

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Ако намеренията на марката се реализират успешно, Хюндай ще стане вторият отбор с подобен хибриден подход в елитния клас догодина, редом с британския частен тим М-Спорт Форд. В същото време Тойота подготви два изцяло нови състезателни автомобила за върховата категория.

Към списъка с готови за новите изисквания за 2027 година се присъединяват още белгийският екип Project Rally One и испанският RMC Motorsport.

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Снимки: Gettyimages