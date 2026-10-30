До 9 ноември решават за Катар и Абу Даби?

Към днешна дата Формула 1 и Либърти Медия твърдо държат на тезата, че последните два кръга от сезон 2026 в световния шампионат в Катар и Абу Даби ще се проведат. Дори вчера се появи информация за групите, които ще свирят на пистата в Абу Даби в рамките на състезателния уикенд.

В същото време обаче много държави и компании предупреждават своите граждани и служители да напуснат Близкия изток, тъй като се очакват нови удари от Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Mexico City DRIFT! 💨🇲🇽 @SChecoPerez #F1 #MexicoGP @Cadillac_F1 https://t.co/EvNyf4kyGr — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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Крайният срок, в който трябва да се реши дали последните два старта ще ги има или Формула 1 ще ги замести с едно състезание на „Имола“, се оказа, че е 9 ноември. Поредно отлагане на датата за решение - от 15 септември на 16 октомври, сега на 9 ноември. А времето сериозно намалява, тъй като двете арабски състезания са планирани за 29 ноември и 6 декември.

Според информации в Италия, решението за Катар и Абу Даби ще се вземе след изборите в Щатите и екипът, който евентуално ще организира състезанието на „Имола“ е бил известен, че до 9 ноември ще знае какво ще се случва.

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Също така, в медиите в Нидерландия пък се появиха информации, че отборите във Формула 1 неофициално са били уведомени, че няма да се пътува до Близкия изток и финалът на сезона ще е на „Имола“.

Нито една от тези информации все още не е официално потвърдена. Първият сериозен тест на тезата за състезанията в Катар и Абу Даби може да дойде до дни, тъй като в Катар другата седмица трябва да е следващият кръг от MotoGP и предстои да разберем какво ще се случи с това състезание.

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Снимки: Gettyimages