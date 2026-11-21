Димитър Балев и Алекс Стефанов за приключението "24 часа на "Нюрбургринг"

През 2027 година ще гледаме български отбор с български пилоти в легендарното състезание „24 часа на „Нюрбургринг“. Това е амбицията на Димитър Балев, Алекс Стефанов и Павел Лефтеров и на тима DBM.

Балев и Стефанов гостуваха в Sportal Motorsport и разказаха за подготовката за следващия сезон, за първото им съвместно участие с Лефтеров в шампионата NLS и след това за представянето им на писта „Генезис“ на „Дракон“.

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Двамата потвърдиха за предстоящия тест в началото на декември в Барселона, на който тимът DBM ще избере състезателния си автомобил за догодина.

Също така, Димитър и Алекс разказаха за битката на Северната дъга на „Нюрбургринг“, която не успяха да завършат заради дисквалификация, за това как се вади разрешително, за да участват в състезанията на трасето в планината Айфел и за прехода им към GT3 автомобили.

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Всичко това и още много - в разговора на Димитър Балев и Алекс Стефанов с Георги Иванов в Sportal Motorsport.

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