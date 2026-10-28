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Рамош: Бях разочарован и исках да напусна ПСЖ още през януари

  • 28 окт 2026 | 21:52
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Нападателят на Милан Гонсало Рамош призна, че е бил разочарован от статута си на резерва в предишния си отбор Пари Сен Жермен и е искал да си тръгне оттам още през зимата. Въпреки това португалският национал трябваше да изчака до лятото, за да се присъедини към Милан, където се чувства щастлив от ролята си на твърд титуляр.

“Исках да си тръгна от ПСЖ, но през януари винаги е по-сложно. Това не беше най-добрата опция, въпреки че ми се искаше да напусна още тогава. Сега обаче разбирам по-добре. От ПСЖ веднага казаха “не”, защото щеше да им се наложи да ми търсят заместник. Въпреки това Луиш Кампош (спортният директор - б.р.) ме увери, че през лятото ще ме пусне. За мен беше трудно да си тръгна от ПСЖ, защото колективът наистина беше фантастичен. Прекарвах цялото ми време с тримата ми португалски съотборници (Нуно Мендеш, Витиня и Жоао Невеш - б.р.). Те знаеха за желанието ми да напусна и постоянно ме бъзикаха да остана, макар и само заради атмосферата. С тях преживяхме наистина толкова много изключителни моменти.

Понякога беше разочароващо да не бъда титуляр. Вкарвах в четири-пет поредни мача, без да стартирам в нито един от тях. Футболист в добра форма, който не играе. Въпреки това трябваше да превърна това разочарование в мотивация. Моите професионализъм, принос и решителност никога не могат да бъдат подложени на съмнение. Разбира се, бях разстроен, но превърнах този гняв в гориво. Сега животът ми е щастлив и се намирам спокойна атмосфера. Играя повече в клуб, който би дава повече пространство да изразявам себе си. Ние се наслаждаваме на играта си. Освен това играя повече за националния тим, което е също толкова важно, а и ми дава различна възможност за изява. Това е повод за гордост. По време на Мондиала поддържах връзка с Жорже Мендеш (агента му - б.р.) и Милан прояви интерес. Треньорът Рубен Аморим дойде в Милан и ми се обади. Една сутрин Мендеш ми позвъня и ми каза, че има сделка”, сподели Рамош пред португалския Canal 11.

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Снимки: Gettyimages

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