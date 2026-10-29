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Киву: Имахме късмет, на почивката ми се искаше да сменя всички

  • 29 окт 2026 | 04:14
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Треньорът на Интер Кристиан Киву призна, че тимът му е извадил сериозен късмет при гостуването на Венеция, спечелено с 2:0. Въпреки че похвали борбения дух на своите футболисти, румънският специалист не скри разочарованието си от представянето и сподели, че на полувремето е имал желание да замени целия състав.

„Липсваше ни свежест и в определени моменти действахме твърде бавно. Бяхме леко изненадани от тяхната дълбока дефанзивна линия, макар и да очаквахме подобен подход. Разигравахме тромаво, но такива неща се случват, когато си принуден да излизаш на терена на всеки три дни“, заяви Киву.

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„Днес извадихме истински късмет, че си тръгваме с трите точки. Не знам дали само това е от значение – важното е, че останахме концентрирани и вярвахме докрай, но определено и шансът беше на наша страна. През един сезон винаги има по два-три подобни мача, в които отборът влиза без достатъчно увереност“, допълни наставникът.

„Трябва да отдадем дължимото на съперника, защото те не ни позволиха да намираме свободни пространства или да създаваме ситуации един срещу един. Преживяхме и опасни моменти. Проведел ни задържа в срещата, а опитът и класата ни помогнаха да намерим пътя към успеха", отбеляза румънският специалист.

„Уверени сме преди дербито с Милан. Ще направим всичко възможно да се възстановим както физически, така и психически. Това важи с особена сила за играчите, които трябваше да заменя още на почивката, за да променя динамиката. Истината е, че ми се искаше да сменя абсолютно всички. Знаем, че дербитата имат собствен заряд, и ще бъдем готови за битката“, завърши Киву.

Интер е лидер в класирането с 25 точки, колкото има и вторият Лацио.

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Снимки: Gettyimages

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