Венеция 0:0 Интер, греда и отменен гол на домакините

Венеция и Интер играят при резултат 0:0 на "Пиерлуиджи Пенцо" в двубой от деветия кръг на Серия "А". Домакините са твърдо на дъното на таблицата с едва три точки от началото на сезона, докато "нерадзудите" все още нямат поражение, а преди няколко дни се добраха до драматичен обрат срещу Фиорентина, записвайки трета поредна победа. Шампионите търсят задължителни три точки, с които ще се изравнят на върха с Лацио преди голямото дерби с Милам през уикенда.

Интер спечели предишните пет сблъсъка с Венеция. Последният успех на "крилатите лъвове" срещу този съперник датира от октомври 1999 година.

Кристиан Киву не рискува с Пио Еспозито, който не е готов. Така Интер започва с изцяло френско атакуващо дуо - Анже Йоан Бони и Маркюс Тюрам. Същинската промяна обаче е в халфовата линия, където Александър Станкович записва исторически първи мач като титуляр за Интер, и то срещу отбора на брат му Филип. До него са Жиелински и Сучич. Димарко се завръща на фланга, а Диуф е от другата страна. Проведел започва на вратата за втори пореден път, а пред него са Бисек, Бастони и Аугусто.

1️⃣1️⃣⚫🔵 Forza ragazzi 🚀 @play_eFootball https://t.co/U5aTNTXLOy — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 28, 2026

Лаубербах е изненадата в състава на Валенсия. Той започва като партньор на Адамс в атака. Йебоа получава почивка. Башич също остава на пейката. Мацоки дебютира отляво в схемата 3-5-2 на Давиде Никола, а на противоположния фланг отново е Ено.

Интер очаквано контролираше играта, но не успяваше да създаде чисти положения. Първата по-добра ситуация бе в 22-рата минута, когато Димарко изведе добре Бони в наказателното, но Станкович много бързо излезе напред и успя да се намеси.

Венеция също показа зъби и в 28-ата минута Проведел трябваше да се намесва след изстрел на Адамс. Малко след това Кике Перес изпълни пряк свободен удар, след който се получи рикошет, който направи нещата трудни за Проведел. Стражът все пак изби, но Лаубербах притича и направи добавка отблизо. След намесата на ВАР попадението обаче бе отменено заради тънка засада.

В 35-ата минута Бони пропусна добра възможност за Интер. Веднага след това Лаубербах отново бе близо до гола, но този път Проведел отклони удара му в гредата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago