Славия иска да задържи Иван Андонов

Ръководството на Славия ще предложи нов договор на вратаря Иван Андонов. 22-годишният юноша на Левски се утвърди като титуляр при "белите", които искат да го задържат за по-дълъг период, съобщава "Тема Спорт".

Настоящият контракт на стража е до лятото на 2027 година. Той подписа със Славия през февруари 2025 година, като част от сделката със "сините" за Светослав Вуцов, който премина на стадион "Георги Аспарухов". От най-стария столичен клуб са доказали, че умеят да развиват своите таланти под рамката на вратата. По време на престоя си в академията на Левски, Андонов бе под наем в Примаверата на Фиорентина. На стадион "Александър Шаламанов" той измести от титулярното място Леви Нтумба, с когото не е изключено "белите" да се разделят през зимата.

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