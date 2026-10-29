Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия

Славия иска да задържи Иван Андонов

  • 29 окт 2026 | 10:11
  • 374
  • 0
Славия иска да задържи Иван Андонов

Ръководството на Славия ще предложи нов договор на вратаря Иван Андонов. 22-годишният юноша на Левски се утвърди като титуляр при "белите", които искат да го задържат за по-дълъг период, съобщава "Тема Спорт".

Настоящият контракт на стража е до лятото на 2027 година. Той подписа със Славия през февруари 2025 година, като част от сделката със "сините" за Светослав Вуцов, който премина на стадион "Георги Аспарухов". От най-стария столичен клуб са доказали, че умеят да развиват своите таланти под рамката на вратата. По време на престоя си в академията на Левски, Андонов бе под наем в Примаверата на Фиорентина. На стадион "Александър Шаламанов" той измести от титулярното място Леви Нтумба, с когото не е изключено "белите" да се разделят през зимата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 6218
  • 2
Фратрия II и Лудогорец III ще играят ден по-рано

Фратрия II и Лудогорец III ще играят ден по-рано

  • 29 окт 2026 | 07:38
  • 641
  • 0
Изтеглиха с 24 часа пловдивско дерби

Изтеглиха с 24 часа пловдивско дерби

  • 29 окт 2026 | 07:26
  • 990
  • 0
Николай Жечев: От нас зависи

Николай Жечев: От нас зависи

  • 29 окт 2026 | 07:08
  • 891
  • 0
Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

  • 29 окт 2026 | 07:05
  • 786
  • 0
Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

  • 28 окт 2026 | 20:26
  • 1352
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

  • 29 окт 2026 | 09:21
  • 3918
  • 7
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 26813
  • 33
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 6218
  • 2
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 59737
  • 78
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

  • 28 окт 2026 | 20:47
  • 40907
  • 153
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 28121
  • 26