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Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
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Дунав е отпуснал 650 билета за запалянковци на Левски, които искат да изгледат на трибуните двубоя между двата тима от 14-ия кръг на efbet Лига, който е в събота от 16:30 часа в Русе.

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"Левскари, 

билетите за двубоя от 14-ия кръг на Първа лига срещу „Дунав“ са в продажба. Те могат да бъдат закупени онлайн от ТУК, като се избира опция „Гостуващи фенове“.

Пропуски за мача се продават и на централната каса на Градския стадион в Русе от 16:00 до 20:00 часа. 

Мачът е на 31 октомври, събота от 16:30 часа.

Пропуските за срещата са с цена от 12 евро и се продават до изчерпване на количествата.

В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски“, която ще отвори два часа преди началото на срещата.

Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за „сините“ привърженици 650 билета", гласи официалната информация от "Герена".

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