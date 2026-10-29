Спартак потегля към столицата с мисъл за достойно представяне

Спартак ще приключи серията си от четири поредни гостувания с двубой срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Треньорският щаб на „соколите“ по всяка вероятност ще направи някои промени в състава. Закария Тиндано може да започне като ляво крило, докато Бубакар Хане, който разполага с по-силен ляв крак, вероятно ще действа отдясно.

Оперират Ахмед Ахмедов

В предни позиции Спартак ще разчита на мощния нигерийски нападател Чидера Окох, чиято задача ще бъде да създава проблеми на противниковата отбрана. Младежкият национал Цветослав Маринов също е опция за средата на терена.В досегашното съперничество между двата отбора ЦСКА 1948 има две победи, а останалите пет срещи са завършили наравно.

/Пламен Трендафилов/

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