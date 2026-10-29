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ЦСКА с изненада за феновете

  • 29 окт 2026 | 09:55
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ЦСКА с изненада за феновете

От ЦСКА обявиха, че ще има още една изненада за привържениците на отбора в деня на откриването на новия стадион "Българска армия". "Червените" се завръщат в своя дом тази събота, в мача срещу Славия от 14-ия кръг на efbet Лига.

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Ето какво написаха от клуба:

"Армейци, новият ни дом ви посреща с още една специална изненада!

На 31 октомври, в деня на историческото завръщане на ЦСКА на обновената "Българска армия", отваря врати и новият ни официален клубен магазин на стадиона!

Мястото, към което се завръщаме след дълго очакване, ще има и нов дом за червената фланелка, клубните артикули и всичко, което ни свързва с любимия отбор.

В събота, 31 октомври, магазинът на стадиона ще работи със специално работно време от 12:00 до 23:00 ч. След това ще премине към стандартното си работно време от 10:00 до 19:00 ч.

Във връзка с откриването на новия магазин, официалният ни клубен магазин на ул. "Солунска" 12 няма да работи на 29, 30 и 31 октомври.

На 31 октомври се завръщаме у дома. Всички заедно!

САМО ЦСКА!"

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